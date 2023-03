Non sai dove festeggiare il compleanno della tua bambina? Scegli il parrucchiere

Vuoi festeggiare il compleanno della tua bambina ma non hai idee originali? Scegli il parrucchiere, sarà una festa doppia!

Tua figlia compie gli anni e non sai da dove partire per festeggiare in modo singolare ed unico? Allora, devi assolutamente provare uno dei party più in voga del momento, quello dal parrucchiere! Si tratta di una trovata che nasce dall’altro capo del mondo, e che pian piano si è diffusa anche in Europa. Un’ idea davvero originale che piace grandi e piccini. E tu cosa ne pensi?

Potrebbe essere l’espediente giusto per trascorrere una giornata di relax e di coccole tra amici e familiari, ci avevi mai pensato?

Si avvicina il compleanno di tua figlia e non sai da dove partire per organizzarle un party che resti nella storia? Allora leggi queste indicazioni, non te ne pentirai. È nata in America l’idea di festeggiare il compleanno dei più piccoli presso saloni di bellezza, spa e parrucchieri, un modo per far felice le bimbe ma anche le madri!

Lentamente questa usanza si è diffusa anche in Europa, ed oggi in Italia il numero di mamme che decide di optare per questa tipologia di festeggiamenti è sempre più numerosa. Per le bambine si tratta di un modo per trascorrere del tempo con le amiche sentendosi belle proprio come le loro mamme quando si sottopongono ai trattamenti per qualche evento speciale.

Tua figlia sogna un party in grande stile per festeggiare il compleanno? Portala dal parrucchiere!

Le bambine apprezzano molto trascorrere del tempo giocando a farsi belle, ovviamente i prodotti utilizzati sono naturali e va da sé che i genitori debbano avvertire nel caso in cui i propri figli soffrano di qualche tipo di allergia. Come accennato, l’idea di festeggiare il compleanno presso salone di bellezza è molto apprezzata, ma ha suscitato anche tante polemiche.

Infatti c’è chi ritiene che si tratti di comportamenti tipici delle donne adulte e che le bambine dovrebbero godere della loro infanzia senza emulare atteggiamenti da grandi. Non pochi genitori infatti si sono detti contrari a questa trovata, ma in realtà è del tutto innocuo si tratta di un semplice passatempo per far sì che le piccole trascorrano del tempo in compagnia delle amichette.

Ad esempio se si sceglierà di festeggiare il compleanno presso il parrucchiere, alle piccole verrà fatta una messa in piega. Come accennato si tratta di un’idea molto particolare per festeggiare un giorno speciale, un’alternativa alla festa di compleanno canonica, un diversivo spassoso e divertente che riscuote sempre più successo!