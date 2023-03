Sembrare magra con queste fantasie che ingannano completamente l’occhio | Cambiano la vita

Scopriamo insieme come possiamo sembrare più magre con un piccolo trucco, ovvero scegliendo la stampa giusta per i nostri vestiti!

Quando le giornate iniziano ad allungarsi ed il sole spende in alto nel cielo anche quando normalmente ceniamo vuol dire solamente una cosa ovvero che la primavera è arrivata e con lei anche la voglia di sembra più magre o perdere qualche chiletto accumulato durante l’inverno.

Ma sapevi che ci sono alcune stampe che ci possono veramente essere d’aiuto in questo modo? Noi oggi vi vogliamo svelare quali sono e siamo assolutamente certi che rimarrete senza parole, quindi non ci dilunghiamo troppo ed andiamo a scoprire di quali parliamo per controllare poi in armadio se ci sono!

Stampe per sembrare più magre

Può sembrare molto strana l’affermazione che abbiamo fatto, ovvero che una fantasia ci può far sembrare più magra e snella ma effettivamente è così! Ovviamente, come in tutte le cose non sono le stampe di qualsiasi tipo ma dobbiamo avere dei piccoli accorgimenti, siete curiose? Iniziamo quindi con la prima subito, ovvero le righe verticali.

Rientrano a pieno diritto in quelle che ci fanno sentire snelle, sono ovviamente un bel trucchetto che spesso moltissime donne utilizzano. Ma come possiamo evitare di sembrare non giovanissime? Ricordiamo che può andare benissimo un maxidress con righe verticali, oppure un completo pantalone e giacca, non abbiate paura di indossarle. Ricordiamoci poi di mettere una bella scarpa sotto e tutto sarà perfetto.

Passiamo alla prossima stampa, ovvero un bel animalier a fondo scuro! Un esempio? Un bellissimo abito con fondo nero e zebrato oppure pitonato con sfondo grigio scuro, insomma sembreremo delle donne molto interessanti e con un fisico incredibile. Il motivo di questa stampa? Fa confondere la mente da parte di chi ci guarda, quindi non capirà le nostre forme in modo preciso, ecco che abbiamo raggiunto il nostro scopo, i punti critici sono salvi.

Non ci piace lo sfondo scuro? Possiamo utilizzare anche l’animalier colorato. Come ad esempi una bella stampa di serpente con un fondo giallo vivo, stesso concetto di prima, lo sguardo viene catturato dalla stampa e non assolutamente dalla nostra taglia, quindi direi che abbiamo fatto centro!

Arriviamo a qualcosa di più romantico, ovvero dei fiori piccoli per un completo, oppure un vestito. I maxidress sono sempre un’ottima scelta perché possiamo poi personalizzarli con accessori come le scarpe o le borse. Avremmo in questo modo un look fresco e simpatico dove tutti ci chiederanno dove abbiamo acquistato il capo e mai nessuno penserà che dovremmo perdere qualche chiletto, fidatevi è testato!