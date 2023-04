Anticipazioni un posto al sole dal 3 al 7 aprile: Angela è molto tentata

Cosa succederà nelle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 3 al 7 aprile? Trapelano interessanti anticipazioni sulla soap.

Dopo la solita pausa del weekend Un posto al sole torna in onda lunedì 3 aprile 2023 su Rai 3 alle 20.55 con nuovi imperdibili episodi. Tanti saranno come al solito i colpi di scena che incuriosiranno non poco i tantissimi fan dell’amatissima soap la prossima settimana. Con le loro vicende gli inquilini di Palazzo Palladini non fanno mai annoiare i telespettatori, tra tutti ci saranno interessanti novità anche per Angela.

Le tensioni e le discussioni tra Marina e Roberto non si placano, a scatenarle è sempre l’ossessione e la gelosia che la donna prova nei confronti di Lara. La Giordano è convinta che sia tramando qualcosa per riprendersi Ferri usando il piccolo Tommaso. Ancora nessuno sa che in realtà il bimbo non è figlio dell’imprenditore e il piano della Martinelli inizia a dare i suoi frutti.

Per allontanarsi un po’ dai problemi con il marito e dal difficile momento che sta vivendo Marina decide di recarsi a Londra dai figli e dalla nipote Alice, lì incontrerà una vecchia conoscenza. Roberto invece approfitterà del fatto che la moglie non c’è per trascorrere più tempo con il piccolo Tommy, una situazione che inevitabilmente lo farà riavvicinare non poco a Lara. Da quando la Martinelli è tornata a Napoli Ferri è sempre stato chiaro, ama la moglie e non ha nessuna intenzione di tornare con Lara, il nuovo riavvicinamento lo farà infatti sentire in colpa nei confronti di Marina. Rientrata a Napoli la Giordano non riuscirà a lasciarsi andare del tutto con il marito.

Intanto, Angela riceverà un’interessante proposta di lavoro, questa però è fuori Napoli. L’offerta la tenterà non poco, ma non dirà nulla a Franco visto il delicato momento che sta passando. Boschi infatti è molto preoccupato, per la prima volta ha paura di poter perdere il suo lavoro. Accettare il nuovo lavoro costringerebbe la Poggi a stare lontana dalla sua famiglia per qualche mese ed è per questo che sembra essere decisa a non accettare la proposta.

Anticipazioni Un posto al sole: Silvia accetta l’offerta di Alberto ma ciò che scopre Rossella è sconvolgente

La situazione al Caffè Vulcano non migliora e Silvia deciderà di accettare l’offerta di Alberto. Diego, Nunzio e Samuel hanno paura di perdere il lavoro, Rossella però farà un’assurda scoperta che farà cambiare le cose.

Nunzio e Diego sono convinti che sia stato proprio Palladini a boicottare il locale. Per salvare il Vulcano provano una disperata manovra mentre Silvia si reca dal notaio per concludere l’accordo con Alberto

Anche Filippo dovrà fare i conti con un delicato momento, un doloroso ricordo del passato che lo metterà davanti ad una difficile scelta. Renato chiederà aiuto a Rosa per rimettere in ordine casa sua, invece Samuel chiederà un consiglio a Nunzio. Il ragazzo è sempre più confuso, non sa se desidera continuare la sua tranquilla relazione con Speranza o lasciarsi andare alle avances di Micaela.