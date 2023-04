Bonus da 1.500 euro: ecco quando puoi fare domanda e a chi è rivolto

È in arrivo un bonus da far girare la testa. Più di mille euro sono a disposizione di chi li richiederà: ecco a chi è rivolto e per che cosa.

Negli ultimi due anni, gli italiani si sono trovati a dover fare i conti con enormi rincari. La pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina hanno imposto un aumento del costo delle materie prime che, di conseguenza, si è riversato sul prezzo finale dei prodotti. La spesa, i carburanti e le bollette sono anche raddoppiati, se non triplicati: per venire incontro a queste ingenti spese, il governo ha pensato a diversi bonus.

Oltre a quello sulle bollette, che è stato riconfermato per altri tre mesi, nelle ultime ore si sta parlando anche di uno di ben 1500 euro. Come gli altri, anche questo che dovrebbe partire dal 1° giugno è finalizzato a sostenere le spese dei cittadini italiani e ad aiutarli ad affrontare in modo più sereno le proprie necessità. Ecco a chi sarà dedicato questo in partenza e per quali attività.

Bonus da 1500 euro: come richiederlo e come attivarlo

Dopo il grandissimo successo dell’anno scorso, anche per il 2023 sembra riconfermato il bonus psicologo. La Legge di Bilancio di quest’anno ha rifinanziato questa forma di sostegno che, a partire dal 2024, diventerà strutturale e riceverà una dotazione di 8 milioni di euro. Per quest’anno, sono stati stanziati 5 milioni di euro e i beneficiari otterranno fino a 1500 euro.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli su come e da quando si potrà fare domanda ma qualche informazione in più arriva dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Intervistato dal Sole24Ore ha ammesso che probabilmente si partirà da giugno: l’obiettivo è quello di sostenere le spese di assistenza psicologica dei cittadini che ne hanno bisogno.

I requisiti fondamentali per accedervi sono la residenza in Italia e un ISEE non superiore ai 50mila euro. Rispetto al 2022, quando l’importo massimo che si poteva ricevere era di 600 euro, quest’anno sale a 1500: questo significa che la platea dei possibili beneficiari si restringe ulteriormente. Al momento non si conoscono gli ulteriori criteri d’accesso e soprattutto le modalità di selezione: si dovrà attendere il decreto attuativo.

Il bonus potrà essere usato per sostenere le spese inerenti alle sedute di psicoterapia di persone con problemi di ansia, depressione, stress e fragilità psicologica in seguito alla pandemia e al Covid-19. Per riceverlo, ci si dovrà rivolgere a professionisti regolarmente iscritti all’albo degli psicologi: le domande andranno presentate in via telematica presso l’apposito servizio online sul sito Inps.