Carta Nazionale giovani: una pioggia di agevolazioni che ignori. Come funziona, come scaricala e chi ne ha diritto

Carta Nazionale Giovani: sei a conoscenza delle tantissime agevolazioni che ti vengono messe a disposizione? Scopriamo insieme come funziona.

Un Paese che mira ad una crescita collettiva, con raziocinio e ambizione, non può non incentivare cultura e tempo libero per le nuove generazioni, per quei giovani che stanno costruendo, passo dopo passo, la propria identità, e che sono e saranno i perni su cui puntare, nell’immediato presente e nel domani.

Le delicate contingenze economiche, naturalmente, si scontrano troppo spesso con le necessità, da parte di una determinata fascia di età, di scoprire più a fondo le bellezze e le potenzialità della nostra Nazione, rilanciando anche il turismo, attraverso, prima di tutto, viaggi e spostamenti alla scoperta di territori ricco di fascino, restando nell’ambito dello Stivale.

Ed è per questa ragione che l’Italia, sulla lunghezza d’onda dei grandi Paesi europei, ha messo in atto, dallo scorso anno, l’ambizioso progetto della Carta Nazionale dei Giovani, con l’obiettivo di concedere agevolazioni e sconti, su viaggi, treni, strutture alberghiere, negozi specializzati, agli under 35 che possono così valorizzare il nostro patrimonio, artistico, culturale, paesaggistico.

Carta Nazionale Giovani: ecco come funziona e come puoi accedere ai servizi

I giovani si spostano, i giovani vivono, i giovani comunicano e l’economia di conseguenza cresce. In fondo anche acquistare un libro è è maturare, è “accendere il proprio intelletto”, nella convinzione, da parte delle istituzioni, che incentivare la lettura, magari di opere giovani scrittori di casa nostra, può contribuire a formare coscienze critiche e nel contempo sostenere la conoscenza dei nostri migliori intellettuali, da parte della collettività. Scopriamo, quindi, insieme come funziona e come si accede ai servizi della Carta Nazionale Giovani.

Istituita, come detto, all’inizio dello scorso anno, la Carta Nazionale Giovani è caratterizzata da un percorso interamente virtuale. La tessera infatti non è cartacea: ai servizi si può accedere attraverso l’App “Io”: l’applicazione è obbligatoria per usufruire di tutte le peculiarità del progetto. Con la Carta Nazionale Giovani è possibile, per gli under, 35 usufruire di sconti, come detto, anche per gli acquisti in libreria, per i servizi di palestre o istituti linguistici e per l’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Possono richiedere la tessera tutti i giovani tra i 18 e i 35 anni di età, residenti in Italia, che siano cittadini italiani o europei. Il percorso di agevolazione è valido, appunto, fino all’età di 35 anni e non sono concesse proroghe. I partner che aderiscono alle agevolazioni possono essere aziende private e pubbliche, ma anche istituzioni: al momento del lancio del progetto erano già 50 le aziende che avevano aderito.

La Carta Giovani Nazionale è gratuita e permette di partecipare a progetti che si svolgono sul territorio nazionale. Per ottenere la carta in formato digitale, devi, come detto, utilizzare l’App Io: per accedere devi essere in possesso di un’identità digitale Spid o di una carta d’identità elettronica. Sull’applicazione, attraverso la sezione wallet, puoi attivare la carta e visualizzare l’elenco di tutti i partner partecipanti e, attraverso di essi, ottenere sconti e agevolazioni.

Scopriamo in questo video esplicativo tutte le caratteristiche di questa carta, fonte tik tok @danielecesaro0.

https://www.tiktok.com/@danielecesaro0/video/7073900176754199814?q=agevolazioni&t=1678198827217

Cosa aspetti? Non ti resta che approfittare dell’opportunità che ti offrono le nostre istituzioni: il progetto è promosso dalla nostra Presidenza del Consiglio dei Ministri.