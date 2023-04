Hai lividi e bernoccoli? Il rimedio casalingo: basta poco per risolvere il problema

Se anche tu hai lividi e bernoccoli faresti bene a provare questo rimedio casalingo: basta poco per risolvere il problema per sempre!

Spesso nella vita di tutti i giorni può capitare di sbattere accidentalmente un braccio, una mano o un piede e di procurarsi un bel livido o un bernoccolo. Che cosa fare, quindi, in questi casi? Se la situazione non è grave e non richiede pertanto l’intervento di un medico si può ricorrere ad alcuni semplici, ma efficaci rimedi casalinghi. In particolare, questo è il più efficace!

Non tutti lo conoscono, eppure si tratta di un sistema infallibile usato in passato anche dalle nostre nonne. Per metterlo in pratica, ti basterà procurarti un ingrediente che abbiamo sempre in casa e fare come stiamo per dirti. Vedrai, in men che non si dica il problema sarà presto risolto.

Se hai lividi e bernoccoli devi assolutamente provare questo rimedio casalingo infallibile

Se ti sei fatta male o se per caso i tuoi figli si sono procurati un livido o un bernoccolo per risolvere il problema devi assolutamente provare questo rimedio casalingo infallibile al cento per cento. Sai già di che cosa stiamo parlando? In pratica, devi procurarti del semplice zucchero. Dopodiché, ti basterà applicarlo sulla parte del corpo dolorante ed il gioco è fatto!

Quando, infatti, questo si sarà staccato da solo ti basterà sciacquarti sotto l’acqua fredda e come per magia lividi e bernoccoli saranno spariti. Incredibile, non è vero? Eppure questo metodo funziona davvero. Inoltre, anche il dolore sarà andato via quasi del tutto. In alternativa, si può ricorrere anche ad altri trucchetti fai da te altrettanto efficaci. Per esempio, si può applicare il classico ghiaccio che dona beneficio e ‘blocca’ la comparsa dell’ematoma, oppure si può mettere l’arnica, un rimedio omeopatico molto efficace.

Nel caso in cui non si abbia la possibilità di ricorrere a questi sistemi, può rivelarsi di grande aiuto anche l’aceto di mele perché riesce a sciogliere i coaguli di sangue sottocutanei, prevendo la comparsa del livido. Questo trucco si può usare anche per gli ematomi già formati.

L’aloe vera, invece, permette di riattivare la funzionalità delle pelle favorendo una rapida guarigione; l’olio d’oliva attenua l’infiammazione ed il dolore; anche l’estratto di vaniglia funge da antinfiammatorio e contiene degli antiossidanti che aiutano la pelle a rigenerarsi. Infine, puoi provare ad applicare sul bernoccolo una patata cruda tagliata a metà. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta! Per prevenire del tutto il problema, ti consigliamo di leggere questo articolo per scoprire come rendere la tua casa perfettamente sicura, soprattutto per i bambini.