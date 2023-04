Il tuo bambino nasce con delle macchie rosse, niente di preoccupante: è il morso della cicogna

Scopriamo insieme che cosa sono queste macchie rosse e quale significato hanno, ma non preoccupatevi, non è nulla di grave.

Un neonato che entra in una famiglia crea sempre delle piccole preoccupazioni per quello che gli può succedere, figuriamoci se vediamo delle macchioline sul suo corpo, come prima cosa ci spaventiamo, ma il nome di questo problema non ci deve allarmare assolutamente.

Si perché si chiamano o morso della cicogna o bacio dell’angelo, ma andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire insieme di cosa stiamo parlando in questo modo ci tranquillizzeremo assolutamente, quindi scendiamo nel dettaglio. Questa problema che possono presentare alcuni neonati come avete letto ha un nome dolcissimo e fa riferimento a delle macchioline rossastre che possono trovarsi sulla fronte, sulla nuca oppure sulla radice del naso o ancora sulle palpebre. Per via dello loro forma hanno questo nome, perché sono davvero simili ad un bacio lasciato da un angelo custode!

Macchie rosse sul neonato

Questo piccolo inestetismo, come moltissimi esperti indicano, andrà via via mano mano che il nuovo arrivato inizia a crescere, ma entrando nello specifico, stiamo parlando di piccole lesioni a livello vascolare e sono davvero molto presenti nei neonati. Con il passare del tempo prima attenueranno il loro colore caratteristico rosso e poi scompariranno del tutto.

Come abbiamo indicato in precedenza, quindi, non ci dobbiamo preoccupare assolutamente e non vanno confuse con delle malformazioni capillari che hanno i bordi netti. La loro scomparsa, di norma, avviene tra i 12 ed i 18 mesi di vita, ovviamente possono andare via anche prima o qualche tempo dopo! Vanno però trattate in qualche modo particolare? Assolutamente no! Non serve alcun tipo di lozione o di crema e non sono nemmeno un qualcosa di doloroso per il neonato, quindi stiamo tranquilli.

Ovviamente come per qualsiasi cosa chiedete sempre al vostro pediatra che vi saprà confermare la problematica del nuovo arrivato in famiglia.

I neonati possono avere altri tipi di voglie? Come possiamo leggere anche nelle pagine dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, altre macchie rosse, e non voglie, possono essere una sorta di precursore per gli emoangiomi infantili, ma in questo caso, come vi abbiamo detto chiedete sempre il parere ad un medico se c’è qualcosa che non sapete oppure che succede, in apparenza, senza motivo. Continuate a seguirci per scoprire sempre qualcosa di nuovo e di particolare che riguarda l’universo delle mamme a 360 gradi.