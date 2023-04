Maria De Filippi, il racconto di Raffaella Mennoia: com’è sul lavoro, il retroscena

Raffaella Mennoia ha confessato chi è davvero Maria De Filippi sul lavoro, lei che è il suo braccio destro la conosce molto bene e il retroscena sulla famosa conduttrice è davvero inaspettato.

Raffaella Mennoia, in occasione dell’uscita del suo libro “Cupido spostati”, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche del suo legame con Maria De Filippi, confessando chi è davvero la conduttrice.

Al quotidiano di via Solferino ha svelato diversi retroscena sulla De Filippi, raccontando anche come sono stati i giorni precedenti alla morte di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio. Le parole della Mennoia svelano chi è davvero la conduttrice che il pubblico segue da sempre.

Raffaella Mennoia svela la vera Maria De Filippi

Autrice dei suoi programmi tv e suo braccio destro, negli anni Raffaella Mennoia è diventata anche una grande amica di Maria De Filippi. In questi giorni di dolore, infatti, non si è mai separata da lei. Ed è a lei che ha deciso di dedicare il suo libro, come si legge: “A Maria, filo conduttore della mia vita”. E basterebbe questa frase per comprendere quanto la Mennoia sia legata alla conduttrice.

“Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni“, ha detto Raffaella Mennoia iniziando l’intervista. Poi ha spiegato com’è la conduttrice lontana dai riflettori: “È la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni”.

Raffaella Mennoia ha poi raccontato cosa è accaduto nelle giornate successive alla morte di Maurizio Costanzo, un momento di grandissimo dolore per Maria De Filippi: “Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino”.

Per fortuna Maria De Filippi in questo momento drammatico della sua vita ha potuto contare sull’affetto dei tanti amici e collaboratori che sono da sempre al suo fianco. Proprio come Raffaella, che è legatissima alla conduttrice e come ha detto nell’intervista, le deve tutto.