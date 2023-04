Aerei come camere d’hotel: ecco come si vola e quanto costa questa meraviglia

Molti decenni fa nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno l’umanità avrebbe viaggiato in aerei con camere come quelle degli hotel.

Era il 1903 quando i fratelli Wright compirono il famoso primo volo aereo sulla Terra, e dal quel giorno gli ingegneri hanno compiuto passi notevoli nel settore dell’aviazione. In soli 120 anni l’umanità è passata da piccoli aerei – che per decollare avevano bisogno di una spinta – ad aerei giganti con camere d’hotel al loro interno. Ma come riescono a far volare degli hotel tra le nuvole e, soprattutto, quanto costa?

Ecco alcune caratteristiche di questi straordinari aerei, che riescono ad elevare fino alle nuvole i più grandi sogni dell’umanità, permettendo a tutti di vivere avventure mozzafiato tra le stelle del cielo, circondati da meravigliose nuvole.

Aerei con camere come quelle degli hotel: ecco dove si trovano queste suite extralusso

Nessuno aveva mai visto una prima classe così comoda e lussuosa a bordo di un aereo. La compagnia aerea che ha presentato la First Class Suite Plus è la Lufthansa, la famosa compagnia tedesca. Ma quali sono le caratteristiche di questa suite tra le stelle? Innanzitutto hanno delle pareti che si innalzano fino al soffitto, c’è una porta richiudibile e perfino dei sedili riscaldabili o raffreddabili. Tutto questo potrà essere visto sui nuovi aerei della Lufthansa a partire dal 2024. Una delle offerte, che la compagnia aerea tedesca intende fornire, è chiamata “Allegris”, che promette delle esperienze uniche per quanto riguarda i viaggi a lungo raggio.

Ciò che sorprenderà maggiormente i passeggeri saranno le Suite plus, ovvero delle vere e proprie camere d’albergo volanti, che avranno dei sedili che si trasformeranno in comodi letti matrimoniali. E non solo: gli optional potranno essere personalizzati, come ad esempio il minibar, l’armadio adibito al cambio abiti e persino uno schermo gigante per l’intrattenimento. Il pranzo potrà essere consumato in modo personalizzato: all’orario richiesto e su un tavolo presente nella propria suite privata o su un grande tavolo simile a quelli utilizzati nei ristoranti.

Naturalmente non ci saranno grandi novità solo nella prima classe, ma anche nella Business Class. Per la prima volta su un aereo, anche i passeggeri che sceglieranno la Business Class viaggeranno all’interno della propria suite. In queste camere più economiche le pareti saranno alte fino al petto e avranno delle porte scorrevoli, un monitor grande fino a 27 pollici e un guardaroba e minibar personali. La Lufthansa ha deciso di rinnovare i propri standard sugli oltre 80 nuovi aerei che arriveranno dal 2024, e anche sui vecchi aerei della compagnia tedesca, per garantire un comfort e una privacy ancora maggiori.