Basta zucchero nella dieta: le alternative ci sono, economiche e dolcissime senza calorie

È ora di dire addio per sempre allo zucchero. La alternative ci sono, buone, dolcissime e molto economiche, le conosci?

Lo zucchero è da sempre molto chiacchierato, infatti sono tante le persone che sostengono che faccia male alla salute poichè si tratta di un alimento di origine industriale. Da anni è messo sotto accusa da coloro che ritengono si tratti nel nemico numero uno della linea, e dello stato di salute generale. Ma quanto c’è di vero?

Che lo zucchero debba essere utilizzato con parsimonia è cosa nota. Infatti eccedere con le quantità può favorire l’insorgere di numerosi problemi di salute, come ad esempio la comparsa di carie dentali, un appesantimento a livello gastrointestinale, o ancora essere fonte di irascibilità e nervosismo.

Per questi ed altri motivi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha consigliato di non superare le dosi giornaliere consigliate che sono circa 50 gr al giorno. Ma esistono le alternative allo zucchero? I nutrizionisti consigliano di utilizzarne davvero poco, e di sostituirlo con prodotti naturali più salutari. Non solo sono buonissimi ma anche amici della salute!

Zucchero? No, grazie, sostituiscilo con questi alimenti naturali

Il primo valido sostituto è il miele, grazie alle sue proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie non solo è un’ottima alternativa allo zucchero ma anche un vero e proprio alleato per la salute. Si tratta di un alimento ricco di vitamine e minerali, senza contare che il gusto è ottimo!

Il secondo alimento che può sostituirsi allo zucchero è la melassa di barbabietola, è ottimo per la preparazione di dolci, ma è buonissimo anche da mangiare con il pane o con le fette biscottate. Come non citare poi lo zucchero di canna integrale? Si tratta di un alimento ricco di vitamine, potassio, calcio, magnesio. Non è un prodotto che subisce una lavorazione chimica, ed è dunque ritenuto più salutare di quello bianco.

Altro validissimo sostituto dello zucchero è lo xilitolo, consigliato anche per la salute dentale. A differenza degli altri dolcificanti infatti aiuta a ridurre la comparsa di carie, inoltre essendo un alimento con un indice glicemico basso è indicato anche per i soggetti che soffrono di diabete. Lo xilitolo è noto anche per le sue proprietà lassative, per questo è necessario consumerlo con moderazione.

Anche la Stevia è un ottimo sostituto dello zucchero, anch’esso come lo xilitolo ha proprietà lassative per questo non è consigliato abusarne. La moderazione è dunque la parola chiave, non solo per quanto riguarda l’alimentazione ma in tutte le cose!