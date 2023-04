L’uovo Kinder fondente sta andando a ruba: quanto costa e quali sorprese vi aspettano

L’uovo di Pasqua Kinder fondente è la nuova delizia che sta conquistando tutti: le sue sorprese sono pronte a stupire i bambini, tutti i dettagli su prezzo e caratteristiche.

Il giorno tanto atteso da grandi e piccini sta finalmente per arrivare. Dopo il Natale, è sicuramente una delle festività più attese. La Pasqua porta con sé grande allegria, soprattutto quando arriva il momento di scartare le tanto desiderate uova di cioccolato. Un dolce che non può mancare in tavola, amatissimo dai bambini soprattutto per l’emozione di scoprire quale sorpresa si nasconde al suo interno.

Anche gli adulti però, non lo disdegnano, soprattutto perché le varietà di cioccolati con cui viene realizzato sono sempre di più. I pasticceri artigiani fanno a gara per proporre ogni anno la loro delizia più originale, fatta di farciture e ingredienti diversi dal solito. Non soltanto bellezza e divertimento, ma anche il gusto è fondamentale nella scelta dell’uovo di Pasqua. Quando si parla dei marchi commerciali più famosi, non si può non pensare al classico Kinder.

Una cioccolata bicolore che è essa stessa simbolo della nota azienda produttrice di Ferrero, fatta di un doppio strato di latte e cacao. Il sapore del cioccolato Kinder è inconfondibile, ma probabilmente le sue caratteristiche lo hanno reso sempre inadatto a chi preferisce il fondente. Proprio per questo recentemente l’azienda ha lanciato il nuovo uovo di Pasqua che metterà d’accordo tutti, perché è fatto con un guscio diverso dal solito.

Costo e sorprese dell’uovo Kinder fondente: tutti i dettagli

Non è la prima volta che compare sugli scaffali dei supermercati e questo ne conferma il successo. Già nella Pasqua 2022 ha fatto il suo esordio l’uovo di Pasqua Kinder con un guscio ricoperto al cioccolato fondente. Una scelta che i consumatori devono aver gradito molto, visto che anche quest’anno l’azienda di Ferrero ha scelto di rimetterlo sul mercato, con nuove sorprese. Nessuna differenza in quanto ad ingredienti rispetto al prodotto dell’anno precedente.

L’uovo di Pasqua Kinder contiene infatti, anche questa volta, il 45 per cento di cioccolato extra ed un 17,5 per cento di latte scremato in polvere, oltre a grassi vegetali, zucchero, burro, vanillina ed emulsionanti. La vera novità sta proprio nel loro contenuto, che farà felici ancora una volta grandi e bambini. Per la Pasqua 2023, l’uovo Kinder Dark & Mild ha scelto di proporre le sorprese dedicate alla serie The Mandalorian, legata all’universo di Guerre Stellari.

Una scelta strategica che parrebbe mirata proprio a catturare maggiormente l’attenzione di chi ha superato da un po’ l’età dell’infanzia. Ma quanto costa questa prelibatezza? Il prezzo può variare naturalmente in base ai punti vendita, ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 euro. Sono molti coloro che non resisteranno a questa tentazione diversa dal solito, ma sicuramente i tradizionalisti resteranno fedeli al classico Kinder.