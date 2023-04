Madre fa il semipermanente alla figlia neonata e indigna il web: le foto

Questa storia ha fatto il giro della rete! Una mamma ha fatto la semipermanente a sua figlia, una neonata. Il web è insorto!

Di recente sulle varie piattaforme social non si fa che parlare di altro. Una neomamma è stata messa fortemente sotto accusa dal popolo dei social perché ha fatto una manicure davvero singolare alla sua neonata. Il web è insorto, si è letteralmente indignato dinanzi alle foto che ritraggono la manina della piccola con delle unghie simili ad un artiglio.

Immediatamente gli scatti hanno fatto il giro del mondo, poiché in tanti si sono preoccupati per la neonata, asserendo che le unghie fossero di fatto molto pericolose e che la piccola avrebbe potuto procurarsi delle lesioni o ferire gli altri. Buona parte degli utenti ha supposto che si trattasse in realtà di una bufala e che gli scatti fossero effetto di Photoshop ma così non è. Il fatto è vero ed è per questo ha suscitato tanto scalpore.

La protagonista di questa storia ha postato gli scatti di sua figlia su Facebook. La foto ritrae il pollice di una donna che tiene tra le sue mani quelle della bimba, che sembra avere appena fatto la manicure. Come accennato la storia ha fatto indignare milioni di persone nel mondo che hanno addirittura pensato che fosse una cattiva madre esponendo neonata a molti pericoli.

Unghie ad artigli per la figlia neonata, madre sotto accusa del web, le foto

La donna si è sentita profondamente offesa ed ha ribattuto con ironia alle accuse e alle critiche dei più, scrivendo: “Posso fare le unghie ai vostri bambini … a prezzi economici”. Ma davvero la neonata è stata posta in pericolo o sono preoccupazioni prive fondamento?

Stando a quanto si legge sui vari profili social, la manicure sarebbe molto pericolosa per i neonati poiché come è facile da intuire i piccoli sono soliti portarsi spesso le mani agli occhi o alla bocca, potendosi graffiare. Senza contare poi che potrebbero essere un veicolo per i batteri. Di fatto la pericolosità di questa pratica è concreta, i bambini nelle prime settimane di vita tendono a portare frequentemente la mani al viso perché non riescono a gestire i loro movimenti, dunque non sono timori infondati quelli esposti degli utenti. Inoltre, è molto probabile che le loro unghie naturali si indeboliscano. Secondo gli esperti le mani sono una parte fondamentale per i neonati per scoprire il mondo. Ecco perché tendono ad afferrare e a toccare praticamente tutto ciò che li circonda.