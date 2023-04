Il test da fare: quale tè preferisci? Quello che scegli ti dice chi sei. Tutte le informazioni e curiosità da conoscere.

Vi proponiamo un nuovo entusiasmante test della personalità per scoprire i lati più nascondi e profondi del vostro carattere o quelli a cui magari non fate troppo caso ma che gli altri notano. Questo test si basa sulla scelta di diverse tazze di tè dall’immagine qui sotto, dal tè caldo a quello freddo. Il vostro tè preferito vi svelerà chi siete veramente o almeno ci proverà.

Questi test, infatti, vanno presi con la giusta dose di distacco e leggerezza. Non hanno un valore scientifico, poiché, a differenza di altri più strutturati, non si basano su criteri clinici o scientifici. Non sono stati elaborati da psicologi sulla base di criteri e metodi riconosciuti dalla comunità scientifica.

In ogni caso, sono un’occasione per provare a guardarsi dentro, scoprire se questi test dicono almeno in parte qualcosa di vero e provare ad indagare e conoscere meglio la nostra personalità. Perché, dunque, non provare?

Osservate bene l’immagine qui sopra, in testate, dove trovate tre foto di diverse tazze di tè e fate la vostra scelta. Di seguito i risultati e tutto quello che dovete sapere.

Il tè che preferisci ti dice chi sei

Ci avviciniamo all’estate e si comincia a bere di nuovo il tè freddo. Dall’immagine sopra, qual è il vostro tè preferito? Il primo a sinistra, tè freddo alla pesca, con fettine del frutto, ghiaccio e una fogliolina di menta, oppure il secondo a destra, il classico tè al limone, caldo o freddo, con una fettina di limone sul bordo del bicchiere? Oppure ancora il terzo in basso, tè verde caldo? Sono tutti buonissimi ma non tutti uguali e la vostra scelta può svelare un lato importante del vostro carattere.

Guardate bene la foto in testata, ma senza impiegarci troppo tempo. La scelta deve essere pensata ma anche spontanea. Di seguito il risultati sul vostro tè preferito:

Se avete scelto il tè alla pesca, significa che siete simpatici e alla mano, la dolcezza vi piace ma fino ad un certo punto. La preferenza per il tè al limone, invece, indica che siete divertenti e dinamici, sempre pronti a provare nuove cose Infine, se avete scelto il tè verde vuol dire che per voi la dolcezza non esiste, preferite affrontare tutte le situazioni di petto.

Il test ci ha preso? Queste definizioni corrispondono al vostro carattere? Se non siete soddisfatti potete provare con un altro test, come quello della pizza.