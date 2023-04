Vuoi arredare casa con i fiori? Ecco quali sono quelli perfetti per un appartamento

Sei appassionata di fiori, sei romantica, non puoi fare a meno di essere circondata da profumi e colori: ecco quelli perfetti per la tua casa.

I fiori hanno diversi significati, accompagnano la nostra vita, rappresentano spesso il nostro stato d’animo, raccontano sia il nostro carattere e le sue sfumature più nascoste, sia sono testimoni oculari di momenti di vita, dolci o drammatici, rappresentando al meglio momenti che, in un modo o nell’altro, non potremo cancellare.

Ami circondarti di fiori? Cerchi nei loro colori sicurezza e serenità? Ma soprattutto hai forte, dentro di te, quel senso estetico, del bello che, innegabilmente, rende unica una casa, per piccola che sia. Ecco allora, per te, i consigli degli esperti in design floreale, per “arredare” al meglio il tuo appartamento, sia negli interni che all’esterno.

I fiori, non dimentichiamolo, hanno anche un valore economico importante e rappresentano, nel nostro paese, un indotto non indifferente, se pensiamo alle aziende che ruotano intorno al loro commercio, ma anche la cura, il mantenimento e il loro ruolo fondamentale nell’ambito di cerimonie ed eventi. Non potrebbe esistere un matrimonio senza fiori, così come non potremmo mai immaginare l’allestimento di una hall di un grande albergo di lusso senza composizioni floreali.

Fiori da appartamento: tradizione e innovazione nella scelta dei colori e dei profumi per la tua casa

Il consiglio, per il tuo appartamento, è sempre quello di scegliere piante che vanno a fiore, e non semplici fiori recisi, in vaso, che durerebbero pochissimi giorni. Questo ti consentirà, curando le tue piantine, di avere un rinnovo di colori e di fiori ciclico e duraturo. Eccole una guida per scegliere i fiori più adatti al tuo appartamento.

Violette africane. Tra le piante d’appartamento a fioritura più facile che puoi coltivare, le viole africane (Saintpaulia ionantha) fioriscono più volte all’anno con poco sforzo da parte tua. Sono disponibili in centinaia di varietà, alcune con fogliame variegato o fiori arruffati o con bordi bianchi. È divertente collezionare diverse varietà per godersi tutti i colori e le forme dei fiori. La viola africana ama le condizioni calde e la luce solare filtrata, ma evita di bagnare troppo le foglie.

Giglio bianco. I fiori bianchi eretti del giglio della pace ( Spathiphyllum wallisii ) potrebbero non essere super appariscenti, ma hanno un’eleganza maestosa mentre appaiono sopra il fogliame lucido su steli lunghi e sottili. Questa pianta d’appartamento di facile manutenzione e può fiorire durante tutto l’anno, ma produce la maggior pa fiori durante l’estate. Inoltre, le sue grandi foglie verde intenso aggiungono un tocco tropicale istantaneo a qualsiasi stanza.

Anthurium. I fiori e il fogliame degli anthurium (Anthurium andraeanum) sono entrambi a forma di cuore. I fiori di lunga durata sono disponibili in tonalità festive di rosa, rosso, lavanda o bianco. Fanno anche un fiore reciso di lunga durata se puoi sopportare di tagliarli dalla pianta. Anche quando non sono in fiore, le sue foglie verdi lucide sono attraenti da sole.

Begonia. I fiori della begonia hanno mille colori e mille varietà, ma noi ti possiamo consigliare la particolarissima Begonia Corallina Tamaya, con fiori penduli, incredibilmente anche edibili, al sapore di mela verde.

Acero in fiore. Come suggerisce il nome, l’acero in fiore (Abutilon x hybridum) ha foglie che assomigliano al fogliame di un albero di acero. Tuttavia le due piante non sono imparentate. L’acero in fiore ha anche fiori simili a carta crespa nei toni del rosso, rosa, arancione o giallo che penzolano tra quelle foglie come lanterne festive. Molte varietà hanno fogliame macchiato o variegato per un maggiore interesse. Fai crescere la pianta in posizione verticale come un albero, potala per mantenerla arbustiva o addirittura coltivala in un cesto sospeso. Renderà la tua casa meravigliosa.