Acetone, la patologia colpisce sempre più bambini: riconoscerla dai sintomi è fondamentale

Esiste una patologia nota, meglio conosciuta come acetone: eccome come riconoscerla, è molto comune nei nostri bambini.

I genitori possono trovarsi di fronte alla spiacevole situazione in cui il proprio bambino presenta i seguenti sintomi: febbre alta, vomito, intossicazione, alitosi. Tutti questi sono segni evidenti di acetone elevato nelle urine. Questa diagnosi è chiamata anche acetonemia. Ecco da dove viene questa condizione, come identificarla e come affrontarla. Ecco perché il livello di acetone aumenta nei più piccoli.

Il corpo umano, e in particolare il bambino, ha bisogno di energia per svolgere le attività della vita. Di solito durante il normale funzionamento del corpo, l’energia viene prodotta attraverso lo scambio di carboidrati. I carboidrati sono più pronunciati in prodotti come: pane, cereali, cereali. Ma quando i carboidrati non sono sufficienti e l’energia è comunque necessaria, il corpo inizia a ossidare grassi e proteine, rilasciando corpi chetonici tossici.

Nel fegato, nel processo di sintesi del glucosio, i prodotti di ossidazione vengono rilasciati nel corpo: sostanze acido acetoacetico, acido beta-idrossibutirrico, acetone. Tali sostanze avvelenano in un certo senso il corpo del nostro bambino, irritano la mucosa del tubo digerente, quindi si verificano mal di stomaco e vomito. Il vomito disidrata il corpo, aggravando ulteriormente la carenza di glucosio. È necessario quindi trattare in modo specifico e diretto l’acetonemia. Ecco i principali sintomi dell’acetonemia nei nostri figli secondo i medici.

Acetone o chetosi: cosa succede nel metabolismo nei nostri figli

I sintomi più eclatanti sono la debolezza, il rifiuto di mangiare, il dolore addominale. Sono possibili perdita di appetito, nausea, letargia, lamentele di dolore all’ombelico. La conseguenza di tutti questi sintomi è il vomito e un caratteristico odore di acetone dalla bocca, e anche dall’urina.

In questi casi, è necessario consultare un medico. E’ sempre bene, inoltre, avere a casa delle strisce reattive per rilevare l’acetone. Tali strisce sono immerse nell’urina e, in base al colore acquisito, ti sarà chiaro qual è la concentrazione di acetone nelle urine.

I medici sono chiari: l’acetone (o in termini tecnici “chetosi”) è uno stato transitorio (causa o conseguenza del malessere) piuttosto frequente nei bambini dovuto alla velocità del loro metabolismo: gli zuccheri finiscono rapidamente e si innesca una nuova via di produzione energetica che porta a questa condizione.

Ecco i consigli degli esperti su come ridurre la condizione di acetone nell’organismo di tuo figlio.

Dai molto da bere a tuo figlio. Circa una volta ogni 15 minuti.

Preferibilmente prepara una calda composta di frutta secca o acqua minerale senza gas.

Deve bere lentamente, in modo da non provocare il vomito.

Le bevande dolci potrebbero fare bene al fine di reintegrare il livello di glucosio nel corpo per fermare la secrezione di corpi chetonici. Inoltre, puoi consultare un medico e chiarire se puoi bere una soluzione di glucosio o glucosio in compresse.

Ecco gli alimenti che fanno male a tuo figlio in caso di acetone. Tieni presente che questi cibi possono fargli male: brodi di carne; vitello in qualsiasi forma; maiale in qualsiasi forma; carne di pollame (il tacchino bollito è un’eccezione); qualsiasi cibo grasso; salsicce; cavolo; pomodori kiwi; legumi.