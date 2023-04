Allarme borracce riutilizzabili, nuovo studio scioccante: contiene batteri più del water

Boom borracce riutilizzabili, belle, colorate, dal design accattivante: uno studio scioccante rivela che contengono più batteri di un water.

Come reagiresti nello scoprire che la borraccia d’acqua che porti sempre con te, e che troppo spesso dimentichi di disinfettare, contiene più batteri di un water? Potremmo davvero sorprenderti con questo report che arriva da Oltre Oceano.

In fondo è solo acqua, potresti dire, in fondo ci bevo solo io e nessun altro. Non è affatto così. E te ne spieghiamo le ragioni, dandoti informazioni che non ti aspettavi assolutamente di ricevere. Un recente studio condotto da parte di portali specializzati, ha rilevato che le bottiglie riutilizzabili possono ospitare 40mila volte più batteri rispetto alla normale tavoletta del water, descrivendole come un vero e proprio “contenitore portatile di microrganismi”.

Borracce riutilizzabili: ecco perché dovresti disinfettarle con periodicità

I ricercatori, nello specifico, hanno analizzato parti di diverse borracce d’acqua, e lo hanno fatto per tre volte ciascuna per ogni punto – compreso il coperchio del beccuccio, il coperchio della cannuccia e il coperchio a pressione – e hanno trovato due tipi di batteri presenti: Gram-negativi e bacilli.

I batteri Gram-negativi possono causare infezioni sempre più resistenti agli antibiotici, mentre alcuni tipi di bacilli possono causare addirittura problemi gastrointestinali. Anche il confronto della pulizia delle bottiglie con gli altri oggetti domestici, ha dipinto un quadro davvero poco edificante contengono il doppio dei germi rispetto al lavello della cucina; possono ospitare quattro volte la quantità di batteri del mouse di un computer; e 14 volte più della ciotola di un animale domestico.

Le bottiglie con tappo a pressione sono risultate in definitiva le più pulite dei tre stili testati, con un decimo della quantità di batteri rispetto a quelle con tappo a vite o coperchio con cannuccia. Gli esperti raccomandano di lavare le borracce una volta al giorno con acqua calda e sapone e di disinfettarle almeno una volta alla settimana.

Oltre il 60% degli intervistati ha affermato di pulire le proprie bottiglie d’acqua una o più volte al giorno, ma altri non sono così diligenti nel pulire “la propria amica fidata”, compagna di jogging o passeggiate in bici o addirittura contenitore del nostro succo preferito da portate in ufficio. Un quarto degli americani, secondo un sondaggio, lava le bottiglie d’acqua poche volte alla settimana, mentre oltre il 10% le pulisce solo poche volte al mese.