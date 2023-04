Bere drink a base di collagene aiuta davvero a prevenire le rughe? Risponde un dermatologo

I drink a base di collagene sono efficaci contro le rughe? Se ne sente parlare spesso, ed ora la dermatologa ha fatto chiarezza.

In rete non si fa che parlare di questa nuova teoria. Secondo alcuni infatti bere drink a base di collagene aiuterebbe a contrastare il normale processo di invecchiamento cutaneo. Ma quanto c’è di vero? Chi pratica regolarmente questa abitudine asserisce che ci siano dei risultati evidenti e concreti, ma lo scetticismo permane.

In tantissimi infatti ne sconsigliano l’assunzione, sul web quindi sono presenti vere e proprie tifoserie. Da un lato c’è chi è un vero e proprio sostenitore di questa pratica, dall’altro chi mette costantemente in guardia circa i possibili effetti collaterali. Si tratta di una tendenza che sta crescendo in modo esponenziale, soprattutto in Europa, anche grazie infatti al massiccio utilizzo dei social che la pubblicizzano in modo continuo e costante.

Di certo il collagene ha degli effetti positivi per il benessere del corpo, e della pelle. Ma davvero i drink sono consigliati? In molti infatti si dicono contrari e non credono che possano esserci davvero degli effetti positivi. Dopo tanto tempo, la dermatologa ha fatto chiarezza, mettendo nero su bianco gli effetti positivi e quelli meno benefici.

Integratori e drink a base di collagene, funzionano davvero? Parla l’esperta

naturale invecchiamento cutaneo, ecco perché in tantissimi assumano degli integratori, ma funzionano davvero? La dottoressa Shari Lipner dermatologa del NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Centerai microfoni di Health Matters ha fatto chiarezza una volta per tutte. Il collagene è una proteina che si trova nella cartilagine, nei tendini e nella pelle. È indispensabile per garantire alla pelle forza ed elasticità. Si tratta di un ottimo alleato naturale per contrastare il processo di, ecco perché in tantissimi assumano degli integratori, ma funzionano davvero? La dottoressamicrofoni di Health Matters ha fatto chiarezza una volta per tutte.

Sull’assunzione del collagene sotto forma di integratore, o di drink l’esperta ha dichiarato che alcuni studi dimostrano che il collagene aiuti a migliorare l’elasticità della pelle ma se ne sconsiglia l’assunzione. “Consiglierei ai miei pazienti di evitare di assumere questi integratori fino a quando non avremo dati più convincenti sui benefici e fino a quando non saremo sicuri della sicurezza”– ha dichiarato l’esperta.La strategia più adeguata per contrastare la formazione delle rughe è quella della prevenzione! Ci sono infatti una serie di accorgimenti da mettere in atto per rallentare la comparsa dei primi segni di invecchiamento cutaneo. Il primo step è quello di applicare sempre una protezione solare, il secondo quello di non fumare. Importantissimo poi seguire un’alimentazione equilibrata e sana, e bere acqua a sufficienza per restare idratati.