Il massaggio facciale che ti toglie le rughe in soli 4 giorni: provare per credere

1. Applicare direttamente i massaggi sulle rughe. Applicare il prodotto direttamente sulle linee sottili, dalle rughe verso l’alto alle rughe del sorriso, quindi agli angoli delle labbra.

2. Pizzica la pelle, massaggiala e fai scivolare via le rughe del sorriso. Pizzica una piega della pelle tra la parte carnosa delle prime tre dita e la seconda articolazione del pollice. Risali la linea della risata, quindi tieni saldamente insieme le tre dita e falle scorrere lungo la tempia. Ripeti il ​​movimento dal centro della linea della risata (all’angolo del labbro), procedendo verso l’esterno verso le orecchie. Ripeti tre volte su ciascun lato.

3. Pizzica e fai scorrere lungo la fronte per affrontare le rughe. Usa ripetuti movimenti di pizzicamento per lavorare dalla parte superiore del naso al centro della fronte, quindi fai scorrere con decisione le dita verso l’esterno verso la tempia per creare tensione. Esegui lo stesso movimento sull’altro lato della fronte. Ripeti i movimenti tre volte su ciascun lato.

4. Rimpolpa il contorno delle labbra per evitare le rughe della marionetta. Usa la parte carnosa dell’indice e del pollice per fare piccoli movimenti di pizzicotti ad angolo retto rispetto alle rughe sul bordo del labbro superiore. Ripeti più volte lungo il labbro superiore.

5. Leviga tutto il viso. Termina il massaggio con un movimento levigante verso l’alto su tutto il viso e il collo, procedendo verso l’esterno. Segui le istruzioni passo passo in questo video di Instagram, fonte @falsa cambiale.

Dopo questo massaggio ringiovanente, ci penserai due volte prima di sottoporti a trattamenti costosi e invasivi per combattere le rughe e le rughe. Come abbiamo visto, basta prendersi cura di sé, i prodotti giusti e un po’ di riposo e relax. Ripeti questi massaggi anche a giorni alterni. Il risultato finale sarà straordinario.