Scegli una fragranza di profumo, ti aiuterà a capire chi sei davvero: funziona

Scegli una fragranza di profumo e scopri chi sei davvero! Questo test ti aiuterà a metterti in contatto con parti di te che non conosci!

Sapevi che la scelta del profumo rivela tantissimo sulla nostra personalità? Potrebbe sembrare una scelta mossa esclusivamente da ragione che attengono all’area dei gusti, ma in realtà è qualcosa di molto più profondo! Qualsiasi cosa facciamo infatti, anche quella che ci appare come banale, è in parte condizionata da moti dell’anima di cui non siamo coscienti!

Dunque anche preferire un profumo ad un altro è un indicatore potentissimo sul nostro io più vero. Se sei curiosa di scoprire qualcosa in più sulla tua personalità, non ti resta che metterti in gioco con questo test. Si tratta di un’attività semplice, divertente e spassosa che ti fornirà anche delle preziose informazioni su di te.

Si tratta di attività ludiche che in genere vengono esperite in compagnia di amici, parenti, del partner per condividere dei momenti di allegria e di spensieratezza, ma rappresentano anche un ottimo hobby da coltivare in solitudine. I motivi per i quali è sempre consigliato cimentarsi in queste attività sono tutti positivi, non ti resta dunque che iniziare!

Scegli un profumo e scopri chi sei, cosa aspetti?

Avere un buon profumo è un ottimo bigliettino da visita. Una fragranza piacevole infatti ci rende immediatamente più attraenti agli occhi degli altri! Del resto chi scambierebbe volentieri quattro chiacchiere con una persona che emana un cattivo odore? Nessuno, e non c’è da stupirsi! Il profumo racconta tanto della persona che lo indossa, può rivelare infatti un carattere deciso e forte, una tendenza alla riservatezza o al contrario alla socievolezza.

Se vuoi capire cosa trasmetti agli altri con il tuo profumo, osserva dunque l’immagine ed esegui il test. Poi divertiti a leggere le soluzioni. Se hai scelto la fragranza numero uno significa che sei una persona estremamente dolce e passionale. Ti piace vivere relazioni stabili ed appaganti, ami la tranquillità e la vita di coppia.

Se hai scelto la fragranza numero due significa che sei una persona molto forte che adora avere il controllo della situazione in qualsiasi circostanza si trovi. Per te affrontare la vita con la giusta carica e grinta è fondamentale, non sopporti chi si lamenta troppo e non agisce mai.

Se hai scelto la fragranza numero tre significa che sei molto riflessiva, non ami agire d’istinto. Ragioni tanto sulle cose e sei votata alla razionalità, sei molto critica verso te stessa e verso gli altri, per questo talvolta appari come giudicante.

Se hai scelto la fragranza numero quattro significa che sei molto dinamica, hai uno spirito giovane e ti piace vivere a pieno le esperienze che la vita ti offre. Sei passionale e dai il meglio di te con estrema semplicità!