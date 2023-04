Un posto al sole anticipazioni dal 3 al 7 aprile: Diego e Nunzio sono disperati, ecco cosa combinano

Trapelano curiose anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 3 al 7 aprile, cosa faranno Diego e Nunzio dopo una sconvolgente scoperta.

Un’altra settimana di Un posto al sole si è conclusa e i tantissimi fan dell’amatissima soap opera non vedono già l’ora di scoprire tutto quello che succederà nelle prossime puntate, quelle in onda dal 3 al 7 aprile su Rai 3 alle 20.55. I colpi di scena come al solito non mancheranno e le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini terranno come sempre i telespettatori incollati al televisore.

Durante la sua breve permanenza a Londra Marina incontrerà una vecchia conoscenza e sarà molto piacevole. Dai figli e dalla nipote si sarebbe dovuta recare insieme a Roberto ma dopo l’allarmante telefonata di Lara lui ha deciso di rimanere a Napoli per aiutarla con il piccolo Tommaso. La Giordano sempre più tesa e ansia per la gelosia che prova per la Martinelli deciderà di partire lo stesso per allontanarsi dai problemi.

Durante l’assenza di Marina il marito trascorrere molto tempo con Tommaso, la verità non è ancora venuta fuori e lui continua a credere che sia suo figlio. Lara lo sta solo usando per insediarsi ancora nella sua vita, quando ha perso il bambino che aspettava ne ha ‘comprato’ uno per restare legata a Ferri e ottenere tutto ciò che desidera. Ciò che però vuole è proprio lui, mentre si prendono cura del bambino i due si avvicineranno molto.

Un posto al sole anticipazioni, Silvia decide di accettare l’offerta di Alberto ma non sa ancora che…

Angela riceve una proposta di lavoro molto interessante, però è fuori Napoli. Franco non sta vivendo un momento facile, a causa di un problema al garage teme di poter perdere il lavoro. A causa di questa situazione la Poggi eviterà di parlare con il marito della proposta ricevuta. Samuel intanto deve fare i conti con grossi dubbi, l’atteggiamento provocatorio di Micaela lo sta confondendo non poco. Non sa se vuole ancora restare con Speranza e vivere con lei una relazione tranquilla o lasciarsi trasportare dalla passione con la Cirillo.

La situazione al Caffè Vulcano non migliora e Silvia sarà costretta a prendere una sofferta decisione, quella di accettare l’offerta di Alberto. Quando lo comunicherà ai ragazzi Nunzio, Samuel e Diego avranno paura di perdere il lavoro. Le cose però potrebbe totalmente cambiare in seguito ad una scioccante scoperta fatta da Rossella. Roberto e Lara sono sempre più vicini, lui in preda ai sensi di colpa proverà a salvare il suo matrimonio con Marina.

È emerso che potrebbe essere proprio Palladini il responsabile della denigratoria campagna contro il Vulcano, per salvare il locale senza l’aiuto di Alberto, Diego e Nunzio si imbatteranno in un disperato tentativo. Intanto, mentre Silvia si reca dal notaio per cedere il 50% delle quote del locale ad Alberto, Rossella, Diego e Nunzio cercheranno un’alternativa soluzione. La Graziani dovrà decidere se fidarsi davvero di Diego e Nunzio per salvare il Vulcano dalle intenzioni di Palladini.

Filippo soffrirà molto per il ricordo di un doloroso momento del passato e dovrà prendere una difficile decisione. Renato si rende conto di essere diventato un seriale accumulatore e chiederà aiuto a Rosa per sistemare casa sua. La proposta di lavoro tenta molto Angela ma sembra essere intenzionata a rifiutarla perché la farebbe stare lontana da Napoli per mesi, perché è preoccupata per Franco e non solo.