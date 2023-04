Altro che detersivi costosi ed inquinanti: così pulisci la griglia della cucina senza sforzi e a costo zero

Dopo aver cucinato e gustato il pasto, pulire la cucina è il momento meno atteso. Con questo trucchetto, però, sarà facilissimo

Quando si hanno ospiti a casa, è bello preparare per loro un pranzo o una cena con i fiocchi. Anche i meno amanti della cucina, in queste occasioni sfoggiano il loro grembiule preferito e mettono le mani in pasta: dedicare del tempo alla preparazione di un buon piatto per i propri cari è già un segno d’amore. Dopo aver gustato quanto si ha cucinato, però, si deve passare alle pulizie: ecco un trucco ecologico e velocissimo per le griglie della cucina.

Sebbene oggi molti scelgano di installare il piano a induzione, decisamente più facile da pulire, sono ancora tantissime le persone che hanno i classici fornelli con le griglie. Queste si ungono molto facilmente e le incrostazioni non sono affatto facili da rimuovere: nonostante si provino mille detersivi diversi, a volte ci si arrende. Ecco però un trucco economico, ecologico e davvero efficace: non lo abbandonerai mai più.

Pulisci le griglie della cucina con questo ingrediente: è miracoloso

Per pulire le griglie in modo facile, veloce e soprattutto ecologico basta raccogliere di giorno in giorno qualche fondo di caffè. Quando ne avete a sufficienza, mescolateli con qualche goccia di succo di limone e ottenete un composto pastoso, da applicare su una spugna: a questo punto, strofinate sulle griglie e sui piattelli, rimuovendo il grasso e le impurità.

Lasciate che il composto agisca per qualche minuto, poi procedete risciacquando e asciugando ogni componente della vostra cucina: noterete subito che, in men che non si dica, le incrostazioni se ne saranno andate. Il limone, infatti, ha una proprietà sgrassante molto efficace e, unito con il potere abrasivo del caffè, diventa perfetto per questo tipo di pulizie: dite addio ai detersivi, costosi e inquinanti.

Per pulire le griglie, in assenza di caffè, è ottimo anche il bicarbonato di sodio: mescolatelo con qualche goccia di acqua per ottenere una pasta consistente e stendetela sulle griglie e sui piattelli, lasciando agire come nel caso precedente. Risciacquate ed asciugate: la vostra cucina brillerà. Sempre utile, poi, l’aceto: mescolane un bicchiere e mezzo con il succo di un limone e immergete in questa soluzione tutti i piattelli: nel giro di pochi minuti, torneranno come nuovi.