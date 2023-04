Forno ventilato o statico? Molti sbagliano: salva la lista di cosa va cotto con questi due programmi

Molte persone non sanno scegliere tra forno ventilato o forno statico. Ecco qual è la lista di cosa va cotto con i due programmi.

Tantissime persone in cucina si saranno domandate qual è il programma migliore da usare per cuocere un determinato piatto con il forno. In genere si ha sempre il dubbio se scegliere tra quello ventilato o quello statico per cucinare la pietanza alla perfezione. Per prima cosa è importante sapere la differenza tra queste due modalità, anche perché ci sono dei cibi che vanno preparati con un programma e altri con quell’altro.

Forno statico o forno ventilato? È un vero e proprio dilemma per molte persone, anche perché hanno due sistemi diversi che usano per propagandare il calore. Il primo tipo funziona per irraggiamento, mentre per il secondo per convenzione.

Il forno statico cuoce gli alimenti con il riscaldamento delle resistenze interne, mentre il forno ventilato espande il calore in maniera uniforme e grazie a una ventola. Ci rendiamo conto che i due programmi devono essere usati per cucinare pietanze diverse. Andiamo a conoscere la lista dei cibi che vanno cotti con una modalità e quella di un’altra.

Forno ventilato o statico: ecco come usare il forno, la lista dei cibi da cucinare

A volte si tende a usare il forno ventilato, rispetto a quello statico, perché consuma di meno. Il motivo è per via della temperatura più bassa che viene usata e quindi la fase di riscaldamento è più breve. Mentre i tempi di cottura sono decisamente più rapidi e quindi l’elettrodomestico resterà in funzione per meno tempo. Ma è importante sapere quali sono i cibi che vanno cucinati con il forno ventilato e quelli con quello statico, così da avere dei piatti perfetti.

Ecco cosa sapere per utilizzare al meglio il proprio forno domestico:

Forno ventilato: questo programma è perfetto per preparare la pasta al forno, uno dei piatti più amati dagli italiani. È ottimo anche per cucinare l’arrosto di carne e il pesce al cartoccio, ottime pietanze. Tale modalità va bene anche per le verdure farcite, senza dimenticare i dolci come le crostate o i biscotti.

Forno statico: il forno statico è sicuramente utile quando bisogna cucinare i lievitati. Stiamo parlando di alimenti come la pizza e le focacce, ma senza dimenticare il pane. Tutti alimenti che fanno parte della tradizione culinaria italiana. Tra i cibi ci sono anche le torte, il pan di spagna e la pasta sfoglia.