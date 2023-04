Le migliori compagnie aeree per viaggiare con i bambini: divertimento assicurato

Ecco come alcune compagnie aeree hanno deciso di supportare mamme e papà per rendere i voli divertenti, sia per loro sia per i figli.

Partire alla scoperta di nuovi territori, di usanze e di culture diverse dalle nostre é senza dubbio un modo per arricchire le nostre vite in maniera estremamente significativa: che sia in solitaria, con gli amici o insieme alla propria famiglia, il viaggio é un’esperienza di crescita e di maturazione dal valore inestimabile, anche – o forse soprattutto – quando non tutto va come vorremmo (cosa che, come ben sa chi viaggia frequentemente, capita sempre, senza eccezioni!).

Per i bambini, poi, il viaggio rappresenta una vera e propria avventura da vivere sulla propria pelle e metabolizzare nel tempo, traduce il mito dell’eroe in realtà concreta, trasformando i racconti che hanno ascoltato attraverso le fiabe in esperienze reali e consentendo loro di diventare esploratori di nuovi mondi.

Ed é proprio a loro che alcune compagnie aeree hanno deciso di rivolgere attenzioni particolari e speciali, andando in supporto dei genitori. Lo sappiamo: soprattutto per i più piccoli, tratte lunghe effettuate in aereo possono trasformarsi in “inferni” di noia, a volte davvero troppa, a causa delle scarse possibilità di movimento, di svago, distrazione ed intrattenimento. Ecco allora l’idea di rendere anche i percorsi più lunghi opportunità di divertimento.

Le idee e proposte di intrattenimento delle compagnie aeree dedicate ai bambini

Sono tante le compagnie aeree che hanno un occhio di particolare riguardo nei confronti delle famiglie: Emirates, KLM, Qatar Airways, Air France, Eva Air, Cathay Pacific, per citarne alcune, hanno ideato forme di intrattenimento per rendere anche le tratte più lunghe opportunità di intrattenimento costruttivo e divertente. La loro offerta consente ai genitori e ai loro figli di scegliere tra numerose attività, per qualsiasi fascia di età a partire dalla prima infanzia.

Oltre a film d’animazione, cartoni animati, musica e videogames, il personale di bordo é a disposizione delle famiglie per forme di intrattenimento che vanno dal fornire kit di gioco personalizzati, organizzati per fasce d’età, a momenti di condivisione per disegnare, incollare adesivi, comporre puzzle, inventare storie con cagnolini di peluche e scattare foto con hostess e steward poi consegnate alle famiglie in cornici souvenir.

Non mancano le attenzioni per i piccolissimi, con kit dedicati alla fascia di età 0 – 2 anni che includono fasciatoi, creme e salviette per pannolini, bavaglini, peluche. Su richiesta, inoltre, é possibile disporre anche di cullette per pisolini nonché di alimenti biologici, latte in polvere e biberon per i momenti in cui si scatena l’appetito. Insomma la scelta é davvero vasta e sempre più compagnie si stanno attrezzando per garantire servizi utili, divertenti ed anche educativi sui voli, con l’obiettivo di rendere anche le tratte più lunghe parte integrante e memorabile dell’avventura di viaggio per i più piccini.