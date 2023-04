Tende vecchie o strappate: diventano oggetti raffinati e risparmi un sacco di soldi con queste idee

Le tende in casa donano un tocco di eleganza irrinunciabile. Non buttare via quelle vecchie: riciclale così, idee geniali e raffinate

Ognuno ha i suoi gusti e il suo stile, su questo non c’è dubbio, e ognuno è libero di arredare la propria casa come preferisce. Bisogna ammettere, però, che le tende regalano un tocco di eleganza a cui è davvero difficile rinunciare. Usandole con sapienza, inoltre, possiamo anche ottenere di aggiungere colore e luminosità agli ambienti, il che non guasta mai. Le tue sono ormai vecchie e logore? Non buttarle via quando vai a sostituirle, puoi riciclarle così: idee geniali e raffinate a cui non hai pensato!

La cosa bella è che potrete sfruttare questi trucchetti indipendentemente dal tessuto o dal colore della vostra tenda. Di sicuro, tra i vari suggerimenti che vi daremo, troverete quello adatto a voi e, probabilmente, riuscirete anche a risparmiare qualche soldo!

Come riciclare le vecchie tende: idee geniali e raffinate a cui non hai pensato

Poco fa abbiamo detto che ognuno di noi arreda la propria abitazione come preferisce. Pensate a quanti dettagli curate in casa senza nemmeno rendervene conto: tappeti, copricuscini, centrini, non ci facciamo mancare davvero nulla. E se ti dicessimo che le vecchie tende possono tornarti utilissime proprio per questo?

Il primo modo per riutilizzarle è quelle di servirvene per rifoderare i cuscini. Che si tratti di quelli del divano o delle sedie, basterà prendere le misure, ritagliare e cucire. Senza spendere un soldo avrete cuscini “nuovi” con da sfoggiare con orgoglio che, ovviamente, si abbineranno alla perfezione al resto dell’arredamento. Ancora, potete usarle per ricavare dei fazzoletti di stoffa con cui apparecchiare la tavola in occasioni particolari. Di solito la stoffa delle tende è particolare, ricamata o comunque molto elegante. Quando imbandiremo il pranzo di Natale o di Pasqua gli ospiti si chiederanno dove abbiate trovato dei fazzoletti tanto unici e particolari e il bello è che nessuno li avrà come i vostri! Di sicuro anche voi avete dei centrini in casa. Magari nella vetrina del salotto o sotto i vostri soprammobili preferiti. Con le tende vecchie potrete realizzarne di nuovi! Dovrete solo ritagliare la forma che preferite e giocare con le misure: i vostri ripiani saranno raffinati ed eleganti, davvero super chic!

Consiglio extra: se le vostre tende sono bianche e un po’ macchiate o ingiallite, potete divertirvi a tingerle nel colore che preferite e potrete ugualmente riciclarle dimenticandovi del problema!