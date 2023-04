Va in bagno e finisce sulla black list di Ryanair: il motivo è incredibile, scortato dalla polizia

La brutta avventura in volo: va in bagno e finisce sulla black list di Ryanair, scortato dalla polizia. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Un imprenditore lombardo è stato bandito da tutti i voli di Ryanair a seguito di un equivoco accaduto a bordo di un volo della compagnia low cost partito dall’aeroporto di Bergamo e diretto a Timisoara, in Romania. L’imprenditore era un frequent flyer di Ryanair, ovvero un passeggero abituale che volava spesso con la compagnia low cost per recarsi all’estero per lavoro.

Per questo motivo, per la sua abituale frequentazione dei voli Ryanair ed essendo conosciuto da parte dell’equipaggio, l’imprenditore è rimasto sconcertato dal bando. La compagnia lo ha escluso senza ulteriori spiegazioni e non gli ha permesso nemmeno di prendere il volo di rientro in Italia, già prenotato e con check-in fatto online. Di seguito, vi riportiamo quello che è successo in dettaglio. Ecco tutto quello che bisogna sapere su questa storia.

Va in bagno e finisce sulla black list di Ryanair, la disavventura di un imprenditore

L’imprenditore che ha avuto la disavventura sul volo Ryanair per la Romania si chiama Carlo Chiaravalloti ed è titolare della New Construction, impresa con una sede a Buccinasco, in provincia di Milano e una a Timisoara. Durante il volo, partito dall’aeroporto bergamasco di Orio al Serio lo scorso 21 marzo, l’imprenditore si è assopito e quando si è risvegliato l’aereo stava per arrivare a destinazione ed erano iniziate le operazioni di atterraggio, con i passeggeri invitati a restare al loro posto con le cinture di sicurezza allacciate. Come da prassi.

A quel punto, però, l’imprenditore aveva bisogno del bagno, una eventualità che accade spesso, come ha spiegato lui stesso alla stampa, poiché assume farmaci diuretici per abbassare la pressione. Quindi il suo bisogno non era un capriccio ma una necessità. L’imprenditore ha detto che solitamente l’equipaggio Ryanair ha sempre mostrato tolleranza, lasciandogli usare il bagno anche quando era già iniziata la fase di atterraggio.

Non questa volta però. Chiaravalloti ha spiegato che un assistente di volo Ryanair che non conosceva gli ha intimato di tornare al suo posto, non appena l’imprenditore si è alzato per andare alla toilette. Chiaravalloti ha spiegato che il suo era un bisogno impellente ma l’assistente di volo non ha voluto sentire ragioni A quel punto è nato un diverbio, l’imprenditore ha ammesso di aver risposto male allo steward, insultandolo.

Alla fine, l’imprenditore è riuscito a usare il bagno, anche se ha dovuto attraversare tutto il corridoio della cabina, in fondo all’aereo, invece di quello più vicino al suo posto. Ha raccontato che per lui è stata un’umiliazione. Al momento dell’atterraggio all’aeroporto di Timisoara l’imprenditore è stato interrogato dalla polizia, chiamata dal personale Ryanair.

Come è andata a finire

Come se non bastasse, dopo la disavventura del volo, Chiaravalloti ha ricevuto una email da Ryanair in cui gli si comunicava che non sarebbe potuto più salire a bordo degli aerei della compagnia. Finito sulla black list di Ryanair per aver usato il bagno, bandito senza appello e respinto in aeroporto il 23 marzo, al momento di salire sul volo di rientro in Italia.

“La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio è la priorità numero uno di Ryanair, pertanto non tolleriamo comportamenti potenzialmente pericolosi a bordo dei nostri aerei o nei confronti del nostro equipaggio”, è stata la conclusione netta di Ryanair.