Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: inaspettato ritorno di fiamma tra i due

Il paradiso delle signore7: ecco le anticipazioni delle prossime puntate, ci saranno dei grandissimi colpi di scena e un amore inaspettato.

Quello che accade all’interno del grande magazzino di moda milanese è sempre molto interessante, dato che siamo giunti alla fine, quasi, della settimana stagione del Paradiso delle Signore. Il programma era iniziamo veramente in sordina, per poi avere un successo senza pari.

Ma in questa edizione, in particolare, abbiamo assistito a numerosi colpi di scena e nel finale di stagione non sembra che le cose diminuiscano, anzi, potremmo assistere ad un ritorno di fiamma incredibile, andiamo a scoprire insieme di chi stiamo parlando.

Paradiso delle signore anticipazioni

Iniziamo come prima cosa dicendo che questa stagione sta arrivando al capolinea ma una particolare storia d’amore ha catturato praticamente tutti i telespettatori, avete capito di chi stiamo parlando? Ovviamente di Adelaide, Marcello e Ludovica.

La storia tra i primi due protagonisti è nata in sordina ed ha lasciato completamente senza parole il pubblico da casa e sembra che questo triangolo amoroso possa prendere una piega completamente inaspettata nelle prossime puntate. Come stiamo vedendo in onda Marcello ed Adelaide hanno deciso di non dover nascondere il loro amore e vivere tutto senza problemi, anche se hanno davanti a loro sempre qualche ostacolo, piccolo o grande da affrontare.

Anche perché Ludovica non ha mai nascosto di provare qualcosa, ovvero un forte senso di gelosia per l’amore che prova il suo ex fidanzato storico nei confronti della Contessa che è molto più grande di lui. Lei sta per convolare a nozze con l’uomo che dice di amare ma sarà veramente così oppure nel profondo del suo cuore è ancora innamorata di Marcello, il barista che poi ha fatto carriera ed è diventato un’uomo d’affari?

Sembra, infatti, che la ragazza non è riuscita a mettere il passato alle spalle, almeno quello amoroso. Ma ecco che potrebbe succedere qualcosa di molto particolare perché Adelaide, nelle prossime puntate che andranno in onda dovrà lasciare Milano, da sola, per motivi di lavoro. Ecco quindi che si vocifera sul web che Marcello, ritrovandosi da solo, potrebbe lasciarsi andare alla passione di un tempo per la sua ex Ludovica.

Al momento non sono ancora state confermate queste voci ma potremmo assistere ad un loro avvicinamento a breve.Ecco quindi che per la Contessa ci potrebbe essere un finale di stagione al cardiopalma, potrebbe scoprire quello che si vocifera se effettivamente accadrà? Per il momento sono ipotesi ma una cosa è certo che l’appuntamento giornaliero con il nostro Paradiso delle signore prosegue come sempre dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1.