Dall’estero ne sono certi: sono queste le mete italiane da scegliere per le prossime vacanze

L’Italia è sempre vista con gli occhi della grande emozione da chi deve scegliere una vacanza: ecco le mete preferite degli stranieri.

Difficile, non certo immaginabile, che certi luoghi perdano il proprio fascino: ci sono mete, nel mondo, che rimarranno sempre ambitissime e che avranno sempre il meritato privilegio di essere viste con gli occhi dell’emozione, con il batticuore, da parte di chi deve scegliere dove trascorrere la sua prossima vacanza. Cosa passa per la testa ad uno straniero, europeo oppure di oltre oceano, in questo preciso momento, nel programmare una vacanza pensando alla nostra bella Italia?

La pandemia, del resto, è per fortuna alle spalle, la voglia di esplorare le bellezze di località racchiuse in uno scrigno che contiene storia, cultura, arte, natura, e ovviamente quello spirito di accoglienza e quell’enogastronomia senza eguali, fanno sempre propendere per la nostra terra come località tra quelle preferite da parte dei viaggiatori stranieri. Che si tratti di studenti, di famiglie, oppure di coppie di innamorati, o ancora di pensionati mossi da curiosità e spirito di iniziativa, la nostra Italia è capace di non tradire mai le attese. Soprattutto è in grado di offrire, come pochi altri Paesi al mondo, vacanze “a misura d’uomo”, che in fondo si adattano a tutte le tasche.

L’autorevole Daily Telegraph ha stilato, in tal senso, una graduatoria aggiornata delle località di casa nostra più ambite per questo 2023. L’inverno è alle spalle, il tiepido sole fa la sua comparsa e se il bel tempo ci prenderà per mano, i giorni di Pasqua e Pasquetta si annunciano popolati di turisti stranieri, da Nord a Sud.

Vacanze primavera 2023: le mete di casa nostra più ambite secondo i giornali stranieri

Vogliamo scommettere che dalla Lombardia alla Calabria, i ristoranti e gli alberghi saranno di nuovo tutti pieni? Lo confidano gli operatori turistici, così come i ristoratori. Non ci resta che scoprire, insieme, quali sono, secondo i giornalisti britannici, le nostre città più gettonate di questa primavera-estate.

Tropea, sabbia finissima e cibo d’autore. Cresce, secondo i giornali stranieri, l’appeal che di anno in anno una regione come la Calabria ha sui nostri turisti stranieri. Città d’arte e non solo, con un micromondo enogastronomico e una natura incontaminata.

Verona. Tra le sue attrazioni migliori ci sono il Ponte Scaligero, con il suo incredibile fascino medievale, e l’imponente Basilica di San Zeno. La città di Romeo e Giulietta scala posizioni.

Venezia, comunque vada bellezza senza tempo. Con i suoi vicoli tortuosi, i canali pittoreschi e gli innumerevoli angoli (alcuni ancora inesplorati dai visitatori), non ti annoierai mai di passeggiare per le calle di Venezia. Non vorrai perderti nemmeno una giornata per conoscere le colorate isole di Burano e Murano, famose per la lavorazione del vetro e del merletto.

Costiera Amalfitana, il cuore caldo del nostro Sud. “Creata da Madre Natura” per gli amanti degli spettacoli naturalistici senza eguali, che desiderano vivere una delle destinazioni turistiche più memorabili d’Italia, la Costiera Amalfitana offre il meglio del Mediterraneo, dalle sue città degne di Hollywood alle spiagge chic. Sorrento è una base ideale da cui partire per visitare località come Positano, Amalfi, Ravello e Praiano.

E allora non ci resta che goderci le prossime giornate ammirando un Bel Paese pieno zeppo di turisti stranieri e mischiandoci magari a loro, tra i vicoli di un borgo medioevale, e vivendo le loro stesse disincantate emozioni.