Madame rompe il silenzio sulla questione vaccini: finalmente la sua verità

Madame finalmente ha raccontato tutta la verità sui vaccini e lo scandalo per cui è indagata dalla procura di Vicenza: ecco cosa è successo.

La famosa e ancora giovanissima cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano dal titolo “Il bene nel male” finalmente ha fatto luce sull’intricato caso che nei mesi scorsi l’aveva vista al centro di un’aspra polemica.

Madame è indagata per falso ideologico e dopo i mesi complicati che l’hanno vista nell’occhio del ciclone per aver ottenuto illecitamente un Green Pass, ora ha deciso di dire la sua sullo scandalo: ecco che cosa è emerso dalle parole della cantante vicentina.

Madame, tutta la verità sul falso green pass

Per Francesca Calearo, in arte Madame, gli ultimi mesi di vita sia personale che artistica sono stati molto difficili perché a un mese dal tanto atteso Festival di Sanremo, come senz’altro avrete saputo, è saltata fuori la notizia scandalo: la cantante è tra gli indagati dalla procura di Vicenza per falso ideologico, perché ha ottenuto illecitamente il Green Pass.

Madame ha finto di essersi sottoposta al vaccino e quando è stata scoperta ha provato a spiegare ai fan la sua bravata, adducendo tutte le colpe all’errata convinzione che l’unica medicina utile sia quella naturale. Ora però è tornata sul delicato argomento e ha fatto luce sulla questione. Nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista speciale alla redazione del settimanale Oggi. Scopriamo che cosa ha dichiarato Madame.

La versione di Francesca Calearo sul falso green pass

Francesca Calearo, l’artista della scena urban pop seguita nel suo percorso artistico dall’etichetta sugar Music, nella chiacchierata inedita con i giornalisti del magazine Oggi ha dichiarato:

“Mi sono trovata con la paura di non poter partecipare e poi la gratitudine di essere lì. Ho avuto voglia di dimostrare, di far vedere chi sono realmente, al di fuori di uno scandalo e di un errore di una 19enne. Ne farò altri di errori nella mia vita, perché sono una ragazza che cresce ancora prima che un personaggio pubblico”.

Con queste parole l’artista di Vicenza ha fatto Mea Culpa rimettendo il giudizio nelle mani de pubblico, che però resta, a quanto pare, ancora oggi diviso tra chi assolve il gesto come superficialità di una giovane ragazza, echi invece scorge nella scelta di non volersi vaccinare il lucido tentativo di truffare lo stato, i fan e la collettività dal momento che in tanti hanno sottolineato che aveva invitato caldamente la sua fanbase a sottoporsi alla campagna vaccinale.