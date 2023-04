Treni gratis in uno dei paesi più belli d’Europa, meta perfetta per le vacanze: come usufruire dell’offerta

Se hai bisogno di una vacanza ma non hai molti soldi a disposizione, scopri questo paese: i treni sono gratis e i panorami mozzafiato

I recenti rincari hanno imposto a tutti gli italiani un ridimensionamento, soprattutto per quanto riguarda gli extra. La spesa alimentare, i carburanti e le bollette sono impennati di prezzo, causando necessari e inevitabili sforzi economici da parte di tutte le famiglie. Molte, quindi, hanno deciso di rinunciare alle vacanze estive: se però non potete pensare di farcela, andate in questo paese europeo, dove i treni sono gratis.

Ebbene sì, c’è un luogo in Europa dove i panorami tolgono il fiato, l’arte travolge l’occhio di chi guarda e i treni sono gratis. Ma cosa aspettate ad andare? È la meta perfetta per le vostre prossime vacanze estive, ma anche per un weekend rilassante in famiglia, in coppia o con gli amici. Se non avete mai visitato questo paese, questa è l’occasione da cogliere al balzo per andarci! Ecco di quale si tratta.

Treni gratis, paesaggi mozzafiato: benvenuti in Spagna

Ebbene sì, è proprio la Spagna il paese in cui oggi e per tutto il 2023 i treni saranno completamente gratis. Paese che accoglie meravigliose bellezze naturali, città incantevoli e grandi opere d’arte, è perfetto sia per una settimana di relax che per una vacanza più festaiola: Barcellona e Madrid sanno offrire divertimento, bellezza e carisma.

La decisione del governo vuole venire incontro all’aumento del costo della vita e all’inflazione, che hanno messo in ginocchio moltissimi cittadini spagnoli e di tutta l’Europa occidentale. In questo modo, la Spagna diventa una delle mete più attraenti per le vacanze: i treni gratuiti, infatti, invogliano a prenotare. Inizialmente, questa offerta doveva durare solo per quattro mesi, ma recentemente è stata estesa a tutto l’anno.

I treni che sono gratuiti sono quelli multi-corsa attivi nelle aree urbane e suburbane, quelli che in Spagna si chiamano cercanías. Gratis anche i treni pendolari Renfe e quelli che circolano in Catalogna: per le tratte superiori ai 300 km, però, il prezzo verrà applicato. Inoltre, va dato un deposito cauzionale di 10 euro per i treni pendolari e di 20 euro per quelli a media percorrenza, che verrà poi restituita alla fine di un periodo di 4 mesi: in questo lasso di tempo, si dovranno aver fatto almeno 16 viaggi.