Alcuni elettrodomestici consumano più da spenti che da accesi | Se li conosci dimezzi la bolletta

Se credi che lavatrice e lavastoviglie sono gli elettrodomestici che consumano di più, hai sempre sbagliato: ecco quali sono invece.

Sembra diventata ormai una frase fatta eppure è esattamente quello che è capitato e che capita ancora adesso, ossia che la forte crisi energetica che il nostro paese sta vivendo ha messo in seria difficoltà miglia di famiglie italiane, che ogni giorno sono costrette a fare i conti con un caro vita senza precedenti.

Proprio per cercare di fronteggiare questa enorme difficoltà, sono state tantissime le abitudini che anche tu hai dovuto modificare. In casa soprattutto hai dovuto rivedere la completa organizzazione di tutto e in particolare il modo con cui usare i tuoi elettrodomestici. Infatti, se alcuni non possono essere assolutamente staccati dalla presa della corrente e consumeranno 24 ore su 24, altri come lavatrice, lavastoviglie e forno, potrai utilizzarli in modo più oculato cercando di risparmiare il più possibile.

La scoperta sugli elettrodomestici che nessuno immaginava: ecco quali consumano di più

Negli ultimi mesi lo hai letto praticamente ovunque, che, per cercare di ottimizzare i costi in bolletta è importante prima di tutto modificare alcuni comportamenti errati in casa. E così anche tu hai iniziato a non utilizzare più la lavatrice ogni giorno, avvii la lavastoviglie solo la sera e a pieno carico. Insomma, tutte piccole accortezze che avrebbero dovuto portare ad un risparmio in bolletta. Alla fine, lo hai ottenuto? Perché se non è così dietro c’è un motivo davvero sconcertante.

Risparmiare non è mai stata una cosa facile, ora sempre diventata una verta utopia. Per quanto ti possa sforzare a fine mese ti ritroverai perennemente a secco e con tutte le infinite spese da sostenere. Ebbene, devi sapere che dietro alle bollette ancora alte della corrente c’è un motivo ben preciso. A differenza di quello che fino ad ora si è detto, non sono solo la lavatrice e la lavastoviglie a far lievitare l’importo a fine mese, ma la colpa è di altri elettrodomestici. Vuoi sapere quali sono? Allora non ti resta che proseguire la lettura.

Tutti i dispositivi che hanno la classica lucina led sempre accesa, sono delle piccole sanguisughe che consumano ogni giorno energia, quindi attenzione alla tv, ai lettori dvd e anche alle classiche console di gioco. Certo, non stiamo parlando di queste grosse cifre, ma sicuramente a fine anno farà la differenza. Stesso discordo per tutti i caricabatterie che lasci inseriti fissi nella corrente, anche se il telefono non è in carica, questo continua a consumare corrente. Idem anche per le multi-prese e per il modem del computer. L’ideale sarebbe staccare sempre tutto ed evitare in questo modo anche quei piccoli dispendi di energia, che sicuramente incidono.