Emanuel Lo e Giorgia, la foto con il figlio è boom di like: bellissimi insieme

C’è una foto di Emanuel Lo e di Giorgia che ha scatenato i fan: li avete visti insieme al loro adorato figlio? Sono tutti e tre bellissimi, guardate.

La loro è una delle coppie più chiacchierate in assoluto. Il ballerino e la cantante sono finiti al centro dell’attenzione per uno scatto che non è di certo passato inosservato e che ha sciolto i fan in una miriade di commenti e di like. Ma avete visto di che cosa si tratta?

Quelli di Emanuel Lo e di Giorgia sono due dei volti più celebri nel mondo dello spettacolo italiano. Il primo sta riscuotendo parecchio successo come coach ad Amici, al fianco di volti amatissimi della tv nazionale. La seconda, invece, è stata tra le protagoniste assolute dell’ultimo Festival di Sanremo. Con il suo brano, Parole dette male, la cantante romana si è piazzata al sesto posto, come prima artista donna nella classifica finale.

I due celebri artisti fanno coppia fissa dal 2004 quando, dopo essersi conosciuti nel corso di una tournée della nota cantante, non si sono più lasciati. La loro è una delle coppie più amate in assoluto, complice non solo il talento di cui entrambi sono in possesso ma anche la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Di recente i due sono apparsi sui social con una foto che non è di certo passata inosservata: avete visto Emanuel Lo e Giorgia insieme al loro figlio?

Emanuel Lo e Giorgia: la splendida foto di famiglia con il figlioletto

Con ben 8 anni di differenza (la cantante romana è più grande) Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più amate dello show business. Insieme dal 2004, i due artisti hanno condiviso gioie e dolori nel corso degli anni, che li hanno portati ad essere più uniti che mai. A sancire ancora di più la loro coppia è stata la nascita del figlioletto Samuel, che oggi ha 13 anni. Li avete mai visti insieme?

Tra un video ed una foto, il coach di Amici ha pubblicato sul suo profilo una tenera foto che lo ritrae insieme alla compagna e al loro splendido figlio. Sotto il sole, i tre si sono immortalati abbronzati e felici, con uno sfondo paradisiaco. Le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare e, a giudicare dalla valanga di like e di commenti, i followers hanno molto apprezzato questa piccola incursione nella vita privata dei due grandi artisti.

Il ballerino e la cantante, entrambi originari della capitale, sono da sempre molto riservati sulla loro vita privata. Nel corso dei tantissimi anni passati insieme, nessuno dei due è mai finito nel mirino del gossip e la loro storia d’amore è rimasta immune ai pettegolezzi del mondo dello spettacolo. A mostrare alcuni momenti della loro vita familiare sono sempre stati i due artisti, per mezzo dei rispettivi profili sui social.