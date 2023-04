Il Paradiso delle Signore 7, amatissima protagonista ritorna dopo quasi un anno: i fans della nota soap impazziscono di gioia. Ecco cosa accadrà.

I fans fedeli de Il Paradiso delle Signore nei prossimi giorni assisteranno a grandi novità. La soap made in Italy giunta alla sua settima edizione continua a monopolizzare l’attenzione del pubblico nella fascia oraria di riferimento. I dati auditel confermano il successo della fiction che seppur nata per la prima serata è riuscita a conquistarsi un posto speciale nel daytime della Rai. Nel corso degli anni Il Paradiso delle Signore ha raccontato le vicissitudini di moltissimi personaggi: storie d’amore ma anche intrighi economici hanno appassionato il pubblico che ancora oggi mostra affetto al programma.

Il noto store, rappresentativo di un momento di ripresa di un Italia reduce dal secondo conflitto mondiale, fa da sfondo ad una narrazione personale che si interseca alle vicende pubbliche come quella dell’affermazione delle donne in alcuni ambiti. Ad interessare i telespettatori in questo settima stagione oltre a Vittorio Conti, volto storico del format anche la famiglia Amato che nei prossimi giorni riceverà una lieta sorpresa. Tina ha partorito, il suo bambino sarà accolto dai genitori e fratelli in modo decisamente caloroso. L’arrivo del piccolo non sarà l’unica novità che sorprenderà i telespettatori, a quanto pare un personaggio molto amato farà il suo ritorno sul set de Il Paradiso dopo un anno d’assenza. Avete capito di chi stiamo parlando?

Il Paradiso delle Signore, Gemma e Marco tornano in città

La famiglia Amato sta vivendo un momento davvero felice che non poteva non condividere proprio con lei, che un anno fa ha lasciato la soap. Agnese torna a Milano proprio per stare vicino alla figlia e al neo nipote e questo sorprende i telespettatori. Non è noto se e quanto resterà, ma a quanto pare lo spoiler ha già emozionato i fan del programma che ritengono il personaggio d’Agnese tra i più caratteristici della fiction. Intanto, vista l’assenza d’Adelaide Marcello decide di riavvicinarsi a Ludovica, quest’ultima chiederà al giovane d’aiutarla a gestire alcuni affari complicati del circolo.

Gemma e Marco decidono di tornare in città e fronteggiare alcuni loro sospetti. Marco è infatti convinto che Tancredi sia coinvolto nell’incendio della fabbrica. Problemi anche tra Maria e Vito, quest’ultimo ha dato le dimissioni ed è deciso a lasciare Milano per trasferirsi in Australia. Maria non riesce a perdonare Vito e riceve l’avances di Francesco. I due uomini avranno anche una discussione, ma è la posizione di Maria a creare alcuni fraintendimenti. Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore non risparmiano colpi di scena che appassioneranno il pubblico.