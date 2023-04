Pasqua, ecco i consigli per non ingrassare

Difficile, forse impossibile, non lasciarsi trascinare dal vortice di golosità della Pasqua: ecco tuttavia i consigli per non ingrassare.

Durante le feste è davvero una sfida ardua quella di resistere alle golosità che la nostra tradizione ci pone davanti, come un dolcissimo “Diavoletto Tentatore” che ci induce a concederci alle “gioie del cibo” e che ci sussurra, sulla nostra spalla, con voce soave, che quell’agnello succulento con le patate, quella pizza al formaggio, quella colomba ripiena di canditi, non aspettano altro che un nostro assaggio.

Stiamo ironizzando, naturalmente, non devi viverla affatto in questo modo: se sei a dieta, non è certo durante le feste, come quelle Pasquali, che, “travolta dal convivio” di parenti e amici, puoi permetterti di mangiare insalatina scondita mentre gli altri, a pochi centimetri da te, affondano la forchetta in una succulenta lasagna immersa nella besciamella, con un ragù il cui profumo inebria la casa da ore.

Non saremo certamente quelli che ti chiederanno di non concederti un pezzettino di tutto, ma gli esperti, questo sì, ti consiglieranno vivamente di non rovinarti la salute, di non gettare alle ortiche i sacrifici che hai fatto fin ora, optando, quindi, per una Pasqua e una Pasquetta all’insegna del divertimento a tavola, dell’emozione, senza tuttavia rischiare di sentirti male o di mettere su troppi chili.

Pasqua e Pasquetta a tavola: i consigli per stare bene senza strafare ed ingrassare

La chiave di volta, infatti, dei consigli dei nutrizionisti per i pranzi di queste festività, è quello di non farsi del male, nel senso che occorre prima di tutto, pur senza esagerare, concedersi assaggiare poche cosa ma di qualità. Non dimenticare che mangiare sano è una priorità non certo legata all’estetica, ma al tuo benessere. Ed ecco allora i consigli chiave per lasciarsi andare nel modo giusto. In questa maniera, dal martedì post Pasquetta, sarà anche molto meno traumatico tornare alla routine di carne bianca e insalata e pasta integrale.

Pizze salate al formaggio. Preparale tu, se puoi, o affidati a lievitati fatti da amici o parenti, con prodotti di qualità. Se proprio devi comprarle, scegli gastronomie d’autore e non la grande distribuzione. Conservanti, sale a go go, e prodotti caseari e salumi non freschi non sono una bella prospettiva. Mettere peso e sentirsi male non è il massimo!

Il primo della domenica di Pasqua, lasagna o fusilli?. Non rinunciarci, pur senza esagerare. Il primo piatto della domenica di Pasqua è un cult nelle famiglie del Sud. Goditene un piattino senza sensi di colpa, se lo prepari tu o tua suocera, o tua madre, con amore, ne vale la pena!

Agnello sì, ma occhio al condimento. L’agnello non è una carne grassa, anzi contiene vitamine e buoni elementi nutrizionali. Al forno con le patate e con un buon profumo di rosmarino può essere tollerato anche da chi non vuole strafare. Cottura leggera e tanta bontà.

Pastiera e Colomba, la tentazione è servita. I dolci sono la chiusura perfetta. Ma è qui che possiamo farci male davvero. Non cercare nei dolci, non sarebbe coerente, la mancanza di calorie. E allora se la colomba è artigianale e non di quelle commerciali, piena zeppa di lievito e conservanti, conceditela! Così come la pastiera, tra profumo d’arancia e grano cotto è la tentazione più difficile a cui resistere. Se è tutto di qualità, se è tutto fatto in casa, puoi chiudere in bellezza. Non affidarti a prodotti da supermercato o da grande distribuzione, i nostri pasticcieri sanno cosa fare e sono il nostro vanto. Uova fresche, magari lievito madre, aromi di qualità. Alla dieta rigorosa ci penserai da martedì 11 aprile! Ricorda che non ti stiamo consigliando di abbuffarti, giammai, ma puoi stare bene anche in questi giorni di festa, goderti il cibo e non ingrassare!