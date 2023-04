Ricette di Pasqua: eccone alcune ‘alternative’ e che non portano via tanto tempo

Si avvicina il pranzo di Pasqua e per chi non è un fan dei fornelli il dilemma è cosa cucinare: ecco delle ricette veloci e adatte a tutti.

Domenica saranno molte le famiglie o gli amici a sedersi insieme a tavola, ma se gli ospiti sono tanti le ricette elaborate sono già da scartare. Con la primavera poi si è già più portati verso i cibi freschi, solitamente più rapidi da preparare. Cominciando dagli antipasti, dove un classico oltretutto in tema con le festività sono le uova ripiene. Si possono farcire con vari ingredienti, dal tonno ai sottaceti tritati e mescolati con il tuorlo (e un po’ di maionese).

Un’altra idea per chi invece ama il fritto è pensare ai fiori di zucca in pastella, che in caso si preferissero dolci vanno bene anche per chiudere il pasto. Altrimenti esiste la variante romana in cui si aggiunge un ripieno fatto da mozzarella e acciughe (quelle del barattolo). Per la pastella bastano farina e acqua frizzante appena presa dal frigo.

Passando ai primi per fare presto l’idea migliore è quella di optare per un piatto di pasta con un sugo fatto in casa. Per chi ama il pesce un’idea sono gli spaghetti con le vongole o allo scoglio mentre se si hanno ospiti vegetariani per delle tagliatelle ai funghi e parmigiano. I fan del risotto potrebbero apprezzare quello agli asparagi dato che siamo anche nella stagione giusta.

Idee per secondi e dolci: ricette facili per Pasqua

La tradizione vorrebbe servito al tavolo di Pasqua il coniglio o l’agnello, ma dato che sono sempre in meno a mangiare carne meglio pensare a delle alternative. Tra le più semplici e veloci c’è il tortino di carote, che richiede solo verdure, farina, panna e burro e in forno cuoce in meno di mezz’ora. Altrimenti ci sono le torte salate su cui ripiegare che richiedono pochi minuti usando la sfoglia già pronta. Al radicchio e provola o con spinaci e ricotta accompagnate da qualche contorno fanno sempre la loro figura.

Per concludere in dolcezza oltre ovviamente alla colomba pasquale ci sono diverse opzioni a partire dal tiramisù e in particolare alla sua variante con le fragole. Prepararlo prevede sempre savoiardi e mascarpone ma invece che il cacao si usano i frutti tagliati a pezzetti e lasciati macerare con zucchero e limone. Altrimenti si può già passare alle cheesecake da frigo come quella agli Oreo che fa impazzire i bambini.