Afte alla bocca, che dolore! Come prevenirle e come curarle in modo naturale

Dolorosissime e fastidiose, le afte quando compaiono diventano un vero incubo. Ecco però il trucco naturale per liberarsene per sempre

Sono moltissime le infezioni che possono colpire il cavo orale. Proprio per questo motivo, non è sufficiente lavarsi i denti tre volte al giorno: è infatti altrettanto necessario sciacquarsi la bocca con il collutorio e cercare di evitare cibi irritanti, se si ha qualche taglietto. Le afte sono delle formazioni ulcerose benigne che si formano nella bocca di uomini, donne e bambini: ecco come prevenirle e curarle.

Secondo l’Humanitas Research Hospital di Rozzano, in provincia di Milano, una persona su dieci soffre di afte e le persone più colpite sono le donne e i bambini. Si tratta di piccole lesioni dei tessuti molli della bocca come lingua, guance o palato e sono di facile risoluzione: il problema, però, è il dolore e il disagio che creano soprattutto ai pasti. Ecco i nostri trucchi per tenerle sempre lontane e, nel caso, per curarle in modo definitivo.

Afte, che incubo! Con questi trucchi non le avrai mai più

Le afte sono delle piccole formazioni ulcerose che si formano all’interno della bocca e la loro dimensione massima è di 3 cm. Sebbene qualcuna non provochi dolore, nella loro maggior parte fanno male e complicano il momento dei pasti poiché, al passare del cibo, bruciano. Non sono contagiose, a differenza delle vesciche dell’Herpes e si verificano quando la mucosa orale si rompe.

A causarle possono essere moltissimi fattori tra cui anche lo stress e gli squilibri ormonali, anche se alcuni alimenti ne incentivano la comparsa come il caffè, il cioccolato, le uova e i formaggi e la frutta secca. Per prevenirle, quindi, si consiglia di evitare i cibi acidi e piccanti, così come le spezie, l’ananas, il pompelmo, le arance e le patatine. Inoltre, è bene cambiare spesso il proprio spazzolino da denti e sceglierlo con setole morbide.

Oltre ai rimedi farmacologici, molto utili contro le afte sono l’aloe vera, il tè e il propoli. In particolare quest’ultimo è davvero efficace grazie alle sue proprietà antibatteriche e al fatto che contiene delle cere: applicatene una piccola quantità sull’afta aiutandovi con un cotton fioc e subito vi sentirete meglio. In alternativa, scegliete un buon gel con aloe vera e applicatelo direttamente sulle lesioni per quattro volte al giorno: l’irritazione scomparirà nel giro di pochissimo.