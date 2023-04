Chiusa da oltre dieci anni, finalmente riapre al pubblico: tutti gli innamorati dovrebbero andarci

La bella notizia: chiusa da oltre dieci anni, finalmente riapre al pubblico una famosa passeggiata dedicata agli a innamorati. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Dopo una lunghissima attesa, finalmente è stata fissata la data di riapertura di uno dei luoghi più straordinari d’Italia, una passeggiata panoramica a picco sul mare dedicata agli innamorati e chiusa da più di dieci anni a causa di una frana. Stiamo parlando della Via dell’Amore alle Cinque Terre, tra i sentieri più belli e romantici al mondo.

La Via dell’Amore era stata chiusa al pubblico nel 2012, a causa di una frana di massi che travolse alcune turiste australiane che furono ferite e solo per miracolo non ebbero conseguenze molto più gravi. Da allora il sentiero delle Cinque Terre è stato inevitabilmente chiuso, per motivi di sicurezza.

Nel frattempo, iniziavano i lavori di recupero, con la messa in sicurezza del percorso e il rifacimento del sentiero nei punti dove era stato danneggiato dalla caduta massi. I lavori hanno richiesto un finanziamento ingente, con contributi dallo Stato e dalla Regione Liguria. Complessivamente sono stati stanziati 21,9 milioni di euro, la maggior parte dalla Regione Liguria, per il ripristino del sentiero e il contenimento del rischio idrogeologico. Un nuovo finanziamento della Regione è stato necessario a causa del rincaro delle materie prime.

I lavori, comunque, sono a buon punto e la data di riapertura della Via dell’Amore si fa sempre più vicina. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Chiusa da oltre dieci anni, finalmente riapre al pubblico la Via dell’Amore

Sebbene la data della riapertura al pubblico della Via dell’Amore fosse stata fissata alcuni anni fa al 2023, dobbiamo ancora aspettare un anno per poter camminare di nuovo lungo questa passeggiata mozzafiato a picco sul mare. Nel recupero del sentiero danneggiato dalla grave frana del 2012, è stata necessario procedere con la progettazione di nuovi lavori a causa di alcuni cambiamenti ai versanti rocciosi della costa. Comunque, per le mutate condizioni ambientali e soprattutto per l’aumento del costo delle materie prime, non si tratta di uno slittamento eccessivo. Il nuovo cronoprogramma prevede la riapertura del sentiero nell’estate del 2024. Occorre ancora un poì di pazienza.

La Via dell’Amore è un sentiero pedonale panoramico a picco sul mare, realizzata su un versante roccioso della costa delle Cinque Terre, in Liguria. Collega i borghi di Riomaggiore a Manarola. Il suo percorso non è lungo, poco più di un chilometro ma è assolutamente suggestivo per lo spettacolo che offre sul mare e sui borghi delle Cinque Terre. Il nome Via dell’Amore viene dal fatto che fin dall’inizio era frequentata dagli innamorati, per le sue caratteristiche di luogo romantico.

E pensare che è nata quasi per caso, dai lavori di ampliamento della galleria ferroviaria della linea la Spezia-Genova, nel 1920. Il sentiero scavato a ridosso e nella roccia serviva per collegare i cantieri tra Riomaggiore e Manarola. Da percorso di servizio per lavori ferroviari a sentiero degli innamorati. Nel 2016, la Via dell’Amore è stata dichiarata bene di interesse culturale. Da non perdere, poi, le scalinate sul mare più belle.