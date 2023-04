Dieta salva cuore e arterie, fa bene anche al Pianeta: proteggiti con gusto

Un percorso per salvaguardare cuore e arterie: ecco la dieta ideale che secondi i medici può proteggerti e farti vivere a lungo.

Anche se sei pienamente consapevole che mangiare determinati cibi può aumentare il rischio di malattie cardiache, cambiare le tue abitudini alimentari è spesso fin troppo difficile. Non ci riesci, è più forte di te. Forse sei troppo goloso, forse non hai abbastanza tenacia per fare qualche sacrificio in più e optare per il cambiamento. Eppure il “tuo bollettino medico” parla chiaro. E’ arrivato il momento di “invertire la rotta”, prima che sia troppo tardi.

Sia che tu abbia alle spalle anni di alimentazione malsana o che tu voglia semplicemente perfezionare la tua dieta, ecco alcuni consigli dietetici salutari dei nostri medici, utili per il benessere del cuore e per le tue arterie. Una volta che sai quali cibi mangiare di più e quali alimenti limitare, sarai sulla buona strada per una dieta sana, soprattutto una dieta che ti allungherà la vita. Quanto mangi è importante tanto quanto ciò che mangi.

Sovraccaricare il piatto, prendersi pochi secondi e mangiare fino a quando non ci si sente sazi può portare a mangiare più calorie di quanto si dovrebbe. Le porzioni servite nei ristoranti sono spesso più di quanto chiunque abbia bisogno. Frutta e verdura, ricordalo bene, sono buone fonti di vitamine e minerali. Frutta e verdura sono anche povere di calorie e ricche di fibre alimentari. Frutta e verdura, come altre piante o alimenti a base vegetale, contengono sostanze che possono aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari. Mangiare più frutta e verdura può aiutarti a ridurre gli alimenti ad alto contenuto calorico, come carne, formaggio e snack.

La dieta del cuore e delle arterie ti può far vivere a lungo: ecco i cibi della salute

Includere frutta e verdura nella tua dieta non è difficile. Tieni le verdure lavate e tagliate in frigorifero per spuntini veloci. Tieni la frutta in una ciotola in cucina così ti ricorderai di mangiarla. Scegli ricette che hanno verdure o frutta come ingredienti principali, come verdure saltate in padella o frutta fresca mescolata in insalata. Seguire alcuni semplici suggerimenti per controllare le dimensioni delle porzioni di cibo può aiutarti a modellare la tua dieta, il tuo cuore e il tuo girovita

Quando si tratta del tuo cuore, ciò che mangi è importante. Segui questi suggerimenti per un’alimentazione sana per il cuore, lo dicono i migliori specialisti di tutto il mondo.