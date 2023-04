Affaticamento e stanchezza da Primavera: cosa devi mangiare per tirarti su

Se con l’arrivo della primavera ti senti stanco e affaticato, prova a introdurre questi alimenti: ti daranno una nuova carica

Finalmente, dopo il lungo inverno è arrivata l’attesissima primavera. Sebbene l’inverno non sia stato nevoso e freddo come avrebbe dovuto essere, fa sempre piacere il rinnovamento di questi primi giorni: i fiori ricominciano a fare capolino sulle piante, i prati rinverdiscono e il sole diventa sempre più tiepido. Parallelamente al risveglio della natura, però, molte persone vivono questo cambio di stagione con fatica e stanchezza: ecco come si possono gestire queste sensazioni già a tavola.

Ebbene sì: le sensazioni tipiche del cambio di stagione possono essere arginate già con una buona alimentazione. Non è sempre necessario correre ai ripari con farmaci e integratori specifici! Se avvertite stanchezza, sonnolenza e faticate ad ingranare ogni mattina quando aprite gli occhi, provate ad introdurre questi alimenti nella vostra dieta quotidiana e vedrete che starete subito meglio.

Cosa mangiare per arginare la stanchezza dell’arrivo della Primavera: prova subito

Innanzitutto, un boost di minerali e vitamine fa sempre bene durante i periodi in cui il corpo è più affaticato. Spazio quindi a frutta e verdura di stagione, perfette sia durante i pasti che come spuntino. Preparatene in quantità e conservatele in frigo in contenitori ermetici, così da averle pronte anche quando non avete tempo per cucinarle. Un valido alleato contro la stanchezza della primavera è poi la frutta secca, che integra nella nostra dieta fosforo, vitamina B1, B2, B5 e B6, coinvolti nel processo di produzione di energia.

Per la colazione, sostituite i vostri cerali con l’avena: questa dona al corpo un’energia che dura per tutto il giorno. L’avena, inoltre, favorisce il funzionamento dell’apparato digerente e contribuisce a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue, evitando quindi improvvisi cali di energia. Se amate la verdura, integrate ai vostri pasti quotidiani una buona quantità di spinaci, da consumare crudi o cotti: con il magnesio, il potassio e le vitamine del complesso B apportano energia al corpo e aiutano il trasporto dell’ossigeno mediante il sangue.

Da aumentare se avvertite stanchezza di primavera anche i legumi, ricchi di ferro, magnesio, fosforo e potassio. Alimento saziante, sano e validissima alternativa alla carne e al pesce, contribuiscono a mantenere stabile il livello di zuccheri nel sangue e contengono al loro interno sia proteine che carboidrati in perfetto equilibrio. Infine altro alimento toccasana è lo yogurt che, con i suoi probiotici, contribuisce al mantenimento di una buona flora intestinale, aiutando l’organismo ad eliminare agenti dannosi e patogeni.