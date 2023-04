Cimici in casa: è epidemia ma così spariscono per sempre | Fallo subito

Piccole, silenziose ma implacabili: le cimici rappresentano un nemico delle nostre abitazioni contro cui non possiamo abbassare la guardia.

Le chiamano anche cimici dei letti, hanno un aspetto apparentemente innocuo, ma nel loro piccolo sanno essere un nemico molto fastidioso e difficile da debellare.

Parliamoci chiaro, poi, nessuno di noi ama gli insetti, non potrebbe essere altrimenti. Sono ripugnanti e in alcune occasioni arrivano a essere anche molto pericolosi per la nostra salute e per quella dei nostri bambini. Il primo pensiero che ci balza alla mente, se scorgiamo la loro presenza in qualche angolo della nostra abitazione, è quello di eliminarli per sempre.

Da dove vengono le cimici da letto? Anche se sembra che appaiano spontaneamente, le cimici dei letti arrivano dall’esterno. Potrebbe significare letteralmente all’aperto, oppure potresti raccoglierli durante i viaggi in hotel, a casa di amici o persino acquistando vestiti o mobili usati.

Cimici da letto: eliminale da te, in casa. Ecco le tecniche più efficaci

Se non lo sai te lo raccontiamo noi, ed è la pura verità. Le cimici dei letti sono succhiatori di sangue che possono lasciare macchie rosse ed eruzioni cutanee sulla pelle dando un prurito di lunga durata. Ecco i principali stratagemmi per eliminare le cimici in casa. Puoi agire da sola, non c’è dubbio, evitando così costose spese di disinfestazione legate a interventi esterni.