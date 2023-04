Con questo prodotto super economico eliminerai ogni macchia dal tuo vecchio materasso: tornerà come nuovo

Materasso ingiallito e sporco? Una immagine poco piacevole e certamente una situazione da risolvere: ecco il trucco per risolvere tutto.

Materasso vecchio e malandato: le macchie dell’usura e del tempo non lascerebbero speranze. Hai pensato di sostituirlo, soprattutto perché non è una bella immagine quella che appare ai tuoi occhi. Oltre tutto il dubbio che possa essere in qualche modo veicolo di possibili problemi di salute per i tuoi cari ti sarà certamente passato per la testa, da donna intelligente quale sei.

Ti chiedi, a questo punto, se esista una soluzione per rimettere tutto a nuovo, senza necessariamente dover acquistare un altro materasso. Ebbene la soluzione c’è e come, occorre solo affidarsi a un metodo di pulizia vecchio come il mondo, che si rivela efficace anche per altre superfici. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Una domanda doverosa, però, devi portela. Quando hai pulito accuratamente l’ultima volta sotto il tuo materasso? Quanto tempo è passato? La pulizia sotto il letto è un’altra nota importante da aggiungere ai tuoi lavori quotidiani, non puoi dimenticartelo.

Mentre ti impegni per pulire il materasso, assicurati di controllare sotto il letto e aspirare bene l’area. Mentre dormi nel tuo letto ogni notte, la tua pelle produce nuove cellule, lo sapevi?. Che tu ci creda o no, le cellule morte della pelle che cadono si fanno strada dentro e attraverso il letto.

Pulizia del materasso: ecco il metodo infallibile per vederlo rinascere e non più ingiallito

La maggior parte di ciò che trovi sotto il letto non è solo polvere normale, ma piuttosto cellule morte della pelle, le tue!. Ovviamente se hai animali domestici potresti anche avere peli di animali domestici e numerose altre cose lì, in ogni caso assicurati di aggiungere la pulizia sotto il letto alla tua lista dei compiti da svolgere. E ora scopriamo insieme come pulire la superficie del tuo materasso e rimetterlo a nuovo.

I detergenti moderni che sono sul mercato sono pieni di sostanze chimiche ben note per danneggiare la nostra salute: e allora perché usare qualcosa che potrebbe essere pericoloso soprattutto per i nostri bambini, che dormono a contatto diretto con il materasso, quando semplicemente puoi usare aceto e bicarbonato di sodio?

Gli esperti parlano chiaro: prepara una soluzione diluendo acqua bollente con aceto di vino e bicarbonato di sodio. Sei di fronte a due potenti anti batterici, oltre tutto anche edibili a livello alimentare e considerati non prodotti chimici, ma naturali. Non possono far male alla pelle, non possono danneggiare la salute, non subiscono trasformazioni, non si inalano. Non ti resta che immergere una pezza in microfibra nella soluzione di acqua calda, aceto e bicarbonato e preparati a veder rinascere il tuo materasso.

Ricorda anche che l’uso di un copri materasso su qualsiasi materasso della tua casa previene una serie di conseguenze nefaste che possono accadere con un materasso rovinato. E i materassi nuovi, lo sai, non sono certo economici! L’uso di una protezione eviterà danni da incidenti e fuoriuscite, soprattutto se si hanno animali domestici e bambini. Facile da rimuovere e pulire, è possibile utilizzare gli stessi ingredienti che abbiamo indicato.