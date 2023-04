La borraccia emana un cattivo odore? Come risolvere in 10 minuti senza utilizzare detersivi o lavastoviglie

La borraccia che utilizzi solitamente emana un cattivo odore? Lascia stare i detersivi e risolvi in questo modo: basteranno 10 minuti!

Negli ultimi anni, a causa dell’inquinamento ambientale, si sta cercando di ridurre al minimo il consumo della plastica. Si sceglie di acquistare plastica riciclata laddove non fosse possibile eliminarla del tutto, utilizzare la carta al suo posto o acquistare oggetti di plastica dura, che possono durare molto di più (ad esempio le buste della spesa).

Una novità in quest’ambito ha certamente riguardato anche la sostituzione delle bottiglie di plastica con la borraccia, che è utile, colorata e sicuramente migliore della plastica. Ma questa, spesso, può emanare un cattivo odore. Come possiamo rimediare? No a detersivi vari, piuttosto mettiamo in pratica un metodo semplice ed economico che ci risolverà il problema in 10 minuti. Pronti a scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

La tua borraccia emana cattivi odori? Ecco cosa puoi fare per per eliminarli in modo naturale

Abbiamo detto che sempre più persone tendono ad eliminare le bottigline di plastica, sostituendole con una borraccia di alluminio. Solitamente si tende ad acquistarne una ‘termica’ che possa così conservare, il liquido presente al suo interno, sia al caldo che al freddo. Questo ci consente di portarla con noi ovunque andiamo, anche nell’aereo (purché sia vuota) e riempirla in qualunque posto desideriamo. Inoltre può essere colorata, con disegni accanto e perfetta anche per i bambini. Ma capita spesso che, essendo a lungo chiusa, possa emanare cattivi odori difficili da eliminare. In altri casi per pulire oggetti ‘di casa’ avremmo utilizzato il detersivo, ma in questo caso ci ritroviamo a dover evitare questo prodotto. Come possiamo ovviare a questo problema?

Il metodo semplice ed economico per pulire la nostra borraccia è sicuramente l’utilizzo del dentifricio. Semplice ed efficace da mettere in pratica, basterà:

eliminare l’acqua all’interno della borraccia

mettere un po’ di dentifricio in essa

aggiungere l’acqua del rubinetto

chiudere il tappo e lasciare agire per circa 10 minuti

agitare per bene, aprire il tappo, eliminare l’acqua e risciacquare

In questo modo la nostra borraccia sarà pronta, priva di cattivi odori e perfetta per il nuovo utilizzo. Oltre questo metodo ve ne sono altri altrettanto economici e naturali, come ad esempio l’utilizzo del sale grosso o del limone: sono super efficaci per una perfetta disinfettazione ed eliminazione dei cattivi odori. In questo caso bisognerà tenere l’acqua e limone al suo interno tutta la notte, l’effetto sarà sicuramente maggiore.