Devi partire ed hai bisogno urgente del passaporto: ecco come fare in 3 giorni

Le vacanze si avvicinano e hai bisogno del tuo passaporto per recarti all’estero, fuori dall’Unione Europea? Puoi avere tutto in 3 giorni!

Ottenere un passaporto, soprattutto se siamo di fronte alla necessità di richiederlo per la prima volta, e quindi siamo nella posizione di dover presentare i documenti ex novo, potrebbe essere “un affare” per nulla semplice.

Le vacanze estive si avvicinano e il tuo sogno potrebbe essere quello di recarti all’estero, fuori dal contesto dell’Unione Europea. Magari immagini un agosto o un settembre a New York, e desideri visitare la Grande Mela con gli amici del cuore. Per recarti negli Stati Uniti, così come nelle nazioni che non appartengono alla Ue, necessiti di un passaporto internazionale per viaggiare.

Il primo scoglio da superare è quello di ottenere un appuntamento nella tue questura più vicina. Sembra scontato che sia tutto semplice e lineare ma non lo è: potrebbe essere necessario prenotare telefonicamente, oppure meglio ancora, nella maggior parte dei casi, on line. E se ci volessero addirittura dei mesi per ottenere il placet per recarti in questura? Testimonianze molto attendibili sul web affermano che è necessario organizzarsi con largo anticipo.

Richiedere un passaporto in pochi giorni: il primo scoglio da superare è l’appuntamento in questura

Vuoi davvero fare tutto in 3 giorni? Ovviamente parliamo di ottenere solo l’ok per presentare i documenti. Per essere fortunato devi seguire l’andamento on line degli appuntamenti della tua questura e sperare che qualcuno disdica. Non è semplice, ma nemmeno impossibile. L’estate non è il periodo migliore per scegliere di richiedere un passaporto e le questure lavorano in modo molto lento. Ci vorranno poi circa due settimane per ottenere il passaporto una volta che hai rilasciato i documenti base e hai compilato tutti i moduli richiesti.

Devi soddisfare determinati criteri, e naturalmente raccogliere i documenti giusti e fissare un appuntamento presso una questura, quella più vicina a casa tua, oppure al tuo consolato di appartenenza se vivi all’estero. Ci sono passaggi dettagliati che devono essere seguiti scrupolosamente per garantire che la tua domanda non venga respinta. È fondamentale che presti molta attenzione a questi passaggi per assicurarti di soddisfare i requisiti del passaporto italiano necessari per ottenere l’approvazione.

Vediamo, però, adesso nel dettaglio, di quali documenti necessita una questura italiana. Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, è necessario richiedere l’emissione di un nuovo documento.

Il passaporto elettronico è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.

Accedendo al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE e compilando i campi con i dati richiesti, si potrà prenotare un appuntamento presso l’ufficio passaporto di competenza per presentare la relativa domanda. Inoltre ogni Questura pubblicizza sul proprio sito eventuali modalità alternative di presentazione dell’istanza, come per esempio richiedere, raro ma non impossibile, un appuntamento telefonico. Ecco quindi i documenti necessari: