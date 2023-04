I quadri si possono appendere anche senza chiodi e passanti: così lasci tutti esterrefatti

Appendere un quadro alla parete senza chiodi e senza passanti: ti sei chiesto se è davvero possibile? Potresti lasciare tutti esterrefatti.

Sei una grande appassionata d’arte, sei tra quelle persone che potrebbero rimanere ore incantante davanti a un quadro. Ma è possibile appenderli alle pareti senza dover danneggiare minimamente una parte della casa? Te lo sei mai chiesto?

Ammettiamolo, una casa non è una casa, non è degna di tal nome, finché non ci sono opere d’arte sui muri. Certo, il gusto per l’arte è soggettivo, dipende dalle proprie tendenze culturali, dal proprio carattere, dal proprio percorso di vita. Ma in fondo, se guardando un quadro stiamo bene, proviamo un’emozione, un senso profondo c’è sempre.

E allora i quadri possono essere appesi senza danneggiare le pareti? La risposta è sì, non solo puoi appendere ed esporre opere senza uso di chiodi, ma l‘arte può anche essere appesa alle pareti con danni minimi o nulli. A seconda del tipo di parete, delle dimensioni e del peso dell’opera d’arte, i danni possono essere totalmente evitati e altre volte ridotti al minimo. Cerchiamo di affidarci, allora, ai consigli degli esperti.

Se sei in affitto, ma la passione per l’arte “ribolle dentro di te”, sai bene che potrebbe non essere conveniente danneggiare le pareti del tuo padrone di casa. La maggior parte delle volte è difficile evitare del tutto un danno, ma può certamente essere ridotto al minimo, quindi è necessario un semplice lavoro di riparazione se l’opera d’arte viene rimossa.

Quadri alle pareti: tutte le alternative ai chiodi e ai passanti

Quando si appendono opere d’arte alle pareti, è inevitabile che si verifichino piccoli danni, soprattutto utilizzando metodi più sicuri per la stabilità del quadro, ma di certo invasivi, come chiodi, viti e ganci. Ecco alcune idee creative che evitano la necessità di chiodi o viti e possono anche essere un modo più unico per mostrare le tue opere d’arte.