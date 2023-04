Rossetto, gli errori gravissimi che non devi fare mai più: tu quanti ne conoscevi?

Le labbra sono una delle parti più sensuali del nostro viso è che la maggior parte delle donne desiderano esaltare con un rossetto, senza sapere che spesso però commettono gravi errori.

Esistono diverse forme per quanto riguarda le labbra, passando da quelle più sottili a quelle più carnose, e lo stesso discorso vale per il loro colore. Utilizzare una giusta tinta per le labbra dona freschezza e brillantezza al viso e al tempo stesso è in grado di far risaltare anche tutti i nostri tratti.

Spesso però, quando si usa un rossetto si commettono degli errori imperdonabili che vanno a compromettere la resa estetica di trucco, per cui in questo modo il make up non dona volume ma appesantisce e indurisce la nostra espressione. Non disperate però, poiché in questo articolo andremo a vedere assieme alcuni degli errori più comuni e come evitarli assolutamente.

Eccoli 5 errori fatali da evitare quando si usa il rossetto

Partiamo subito col dire chi è le donne con le labbra sottili dovrebbero assolutamente evitare dei rossetti scuri: colori quale il viola o il marrone assottigliano, per cui delle labbra già fini di loro diventano ancora più sottili e ciò comporta, secondo Valter Gazzano, make up artist presso Yves Saint Laurent, un viso all’apparenza stanco.

Utilizzare una matita assieme al rossetto di per sé è un’ottima idea, finché non si scioglie di usare una matita di una o più tonalità più scura: questo è il modo migliore per togliere la freschezza al make up e fare invecchiare notevolmente il viso, oltre che a ottenere un effetto non propriamente gradevole. Meglio quindi utilizzare dei colori neutri come base.

Al terzo posto vogliamo evidenziare l’importanza di dover idratare le labbra prima di applicare il rossetto, poiché a questo modo si vanno a eliminare le impurità è la texture del rossetto stesso una volta applicato sarà uniforme e piacevole alla vista. Altro errore da evitare è la stratificazione eccessiva del rossetto, poiché troppe passate creano un “effetto a ruga”, ossia delle piccole crepe che rendono le labbra per niente uniformi.

Infine vi invitiamo a non esagerare ingrandendo il contorno delle labbra, oltrepassando le linee naturali: a questo modo si atterra solo un trucco finto e pesante, che si riuscirà a identificare a chilometri di distanza e non vi sarà più un effetto di make up delicato e sofisticato.