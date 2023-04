Vuoi dire addio alle rughe? Ecco l’automassaggio effetto lifting (miracoloso)

Alcuni trucchi efficaci per attenuare di molto le rughe esistono e si possono tranquillamente mettere in pratica autonomamente

Le rughe fanno parte del nostro processo di crescita, ridurre il tutto a mero invecchiamento non sarebbe giusto per nessuno. Per gli anni che passano e le esperienze vissute… Anche sulla propria pelle! Si tratta di cedimento di tessuti, che inevitabilmente va ad accomunare tutti. Nessuno escluso.

Certamente queste pieghe della pelle possono causare disagio, non tutti accettano con facilità il fatto che lo scorrere del tempo può comportare cambiamenti. Questi ultimi ben visibili. Nemmeno si può pretendere di avere il viso di quando si aveva 15 anni. Allora che fare? Giusto mantenere la propria pelle allenata, come il resto del nostro corpo. Allora è necessario seguire alcuni utili step.

Troppe rughe dappertutto: ecco la palestra giusta per venirne fuori!

Lo stress, il lavoro incessante, le preoccupazioni, un’alimentazione sbagliata, il tabagismo, l’alcool, uno stile di vita sedentario: sono tutti fattori che mettono a repentaglio la pelle.

Cause, insomma, di invecchiamento precoce! Scontato dire che bisogna mantenere uno stile di vita sano per poter avere meno rughe e ovviamente vivere meglio. Per gli esercizi anti-rughe: ecco dei pratici consigli! Innanzitutto bisogna evitare che la pelle sia eccessivamente tesa. Questo fattore può essere scatenato innanzitutto da una scorretta idratazione. Bere molto e applicare sul viso i giusti prodotti? Può davvero fare tanto.

Proprio nell’applicazione di creme, sieri altri prodotti è necessario massaggiare correttamente la pelle. Prima di applicare qualsiasi prodotto è utile risvegliare la pelle con alcuni movimenti. Bisogna picchiettare la pelle del viso con i polpastrelli ed effettuare un movimento dal basso verso l’alto per almeno tre volte.

Altri esercizi utili per avere una pelle luminosa e splendente, tonica e idratata

Se si hanno le rughe che partono dal naso sino a contornare i lati della bocca, è utile stirarle verso l’esterno con due dita. Il movimento da fare è proprio quello del voler distendere, aprire queste pieghe. Possibile spingersi dal collo al naso e dal naso alla fronte. Per la fronte il movimento deve essere effettuato dal centro verso l’alto.

Così per tutte le linee del viso. Non bisogna trascurare la zona del collo e del décolleté. Per questa zona è necessario partire dal centro con movimenti circolari che camminano verso l’esterno. Per il collo basta massaggiare una crema partendo dalle clavicole sino al collo. La pressione di ogni movimento non deve essere troppo delicata né esagerata.