Come piegare gli asciugamani in modo elegante, il trucco per non sbagliare

Gli asciugamani da bagno sono un “imprinting” importante per il tuo ospite: morbidi, ben piegati, puliti. Ecco il trucco per non sbagliare.

Vi siete mai chiesti cosa rende gli asciugamani da bagno degli hotel così perfetti e soffici, ma soprattutto così belli alla vista, per non dire accattivanti? Forse potrebbe essere l’ammorbidente e l’igiene accurato a cui vengono sottoposti, ma abbiamo il vago sospetto che riguardi meno il materiale e più il modo in cui gli asciugamani sono piegati.

Per ottenere una piega nitida e uniforme nella tua casa, dovrai abbandonare il metodo di piegatura degli asciugamani che hai sempre utilizzato e provare invece uno dei semplici trucchi degli esperti che ti indicheremo, che oltre tutto ti permetteranno di gestire in modo intelligente lo spazio a disposizione.

Con le tecniche di piegatura adeguate, gli asciugamani da bagno rimarranno ordinatamente impilati e pronti per l’uso quando necessario. Usare questi metodi di piegatura ti consentirà di mostrare, allo sguardo dei tuoi ospiti, asciugamani non solo freschi e puliti “frutto” del tuo igiene e della tua cura quotidiana di donna scrupolosa, ma soprattutto in modo ordinato, per dare al tuo bagno un aspetto lussuoso, simile a quello di un hotel 5 stelle.

Piegare gli asciugamani come negli hotel: ecco i trucchi che ti cambiano la vita

Il modo migliore per piegare gli asciugamani dipende da come conservi o esponi gli asciugamani: ad esempio su uno scaffale, in un armadio o su un portasciugamani. Prova alcune di queste tecniche di piegatura degli asciugamani del tuo bagno e scegli quella migliore per il tuo stile e per lo spazio che hai a disposizione.

Questa tecnica crea bordi puliti, ed è ideale per una pila di asciugamani riposti su uno scaffale aperto o una panca.

Inizia stendendo l’asciugamano su una superficie piana. Piega un’estremità lunga verso il centro. Ripeti dall’altra parte.

Quindi, piega ciascuna estremità corta verso il centro. Assicurati di lasciare uno spazio vuoto dove le estremità si incontrano. Ciò consentirà spazio per un’altra piega.

Infine, prendi un’estremità e piegala sull’altra, creando un asciugamano da bagno splendidamente piegato. Lisciare la superficie e conservare gli asciugamani in un espositore impilato.

Come piegare gli asciugamani di casa per un porta asciugamani. Questa tecnica classica è la migliore per piegare gli asciugamani da bagno da appendere. Lascia gli asciugamani facilmente accessibili in modo da poterne afferrare rapidamente uno e stenderlo su un portasciugamani con un movimento fluido.

Piega l’asciugamano in tre nel senso della lunghezza.

Piega a metà, quindi porta l’estremità corta verso il centro.

Come piegare gli asciugamani per ridurre l’usura. Questa tecnica preserva la sensazione soffice dei tuoi asciugamani da bagno con un metodo di piegatura che aiuta a prevenire l’usura extra. Ottimizzando la piega per la conservazione, riduce al minimo la potenziale usura lungo la piega causata da un portasciugamani.