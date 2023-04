Hai finito il liquido per pavimento? con questi ingredienti lo rendi splendente: semplice ed economico

Hai finito il detersivo liquido per pavimento? Ecco una soluzione “fai da te” che lo renderà splendente: sarà semplicissima da realizzare.

Igienizzare la casa è il tuo primo obiettivo: e non lo fai solo per scrupolosità ed abitudine, non agisci con tale zelo solo per fare bella figura con gli ospiti e i parenti. Sai bene che gli ambienti puliti sono la soluzione ideale per salvaguardare la salute dei tuoi bambini, le persone a cui tieni di più al mondo.

Potrebbe capitare che il tuo detergente per pavimenti finisca improvvisamente, e in questo caso potresti decidere di preparare tu stessa una miscela per pulire le superfici, come ti spiegheremo in questo articolo.

I prodotti usati saranno quelli che la nonna ti ha mostrato sempre quando eri bambina. Riscopriamoli insieme, in questa sorta di percorso a ritroso, dove gli esperti di pulizie di oggi ci insegnano ad abbandonare i prodotti chimici e i detersivi industriali, allo scopo di ritrovare trucchi e stratagemmi per pulire che sono “vecchi come il mondo”.

Pulire il pavimento con un detergente liquido fai da te: ecco il trucco che rende tutto splendente

Non è facile, lo sappiamo bene, gestire il doppio lavoro di mamma e donna che lavora. Stare dietro ai bambini piccoli, poi, in certi momenti, può essere davvero difficile. Corrono ovunque per casa, sembra si divertano quasi a sporcare. Hai paura, molto spesso, a usare prodotto chimici per lavare laddove sai che da lì a poco giocheranno e si sdraieranno a terra. Per questa ragione hai abbandonato del tutto l’idea del detergente industriale e cerchi “soluzioni fai da te”.

Ingrediente numero 1, l’acqua bollente: calore vuol dire igiene, calore vuol dire eliminazione dei batteri grazie alle alte temperature. Si parte sempre da una miscela di acqua calda per preparare “un detergente casalingo”. In fondo è come una tavolozza bianca sulla quale disegnare. Si comincia dall’acqua, dall’acqua inizia tutto per diluire gli ingredienti igienizzanti e smacchianti.

Ingrediente numero 2, il detersivo dei piatti: ti sembrerà assurdo, ma sempre più donne utilizzano detersivo dei piatti per detergere numerose superfici, in particolare i pavimenti. La ragione? Dovresti immaginare innanzitutto che è un prodigioso sgrassante. Non hai bisogno di una soluzione forte: in genere sono sufficienti circa 50 grammi di detersivo per piatti per litro d’acqua.

Ingrediente numero 3, l’alcol denaturato a gocce: di per sé, l’alcool isopropilico è un solvente sufficientemente forte per rimuovere macchie di inchiostro e tintura, ma può anche opacizzare o danneggiare molti tipi di finiture; diluirlo con acqua è un buon modo per renderlo più sicuro. Aggiungi fino a una tazza alla tua soluzione di sapone per piatti e acqua per conferire alla soluzione poteri antimacchia ma anche enormi poteri disinfettanti.

Aceto di vino e bicarbonato di sodio: stiamo parlando di anti batterici naturali. L’aceto è uno degli ingredienti più antichi della storia dell’umanità, si dice infatti che potrebbe risalire agli antichi Egizi. Smacchia, disinfetta, conserva, sgrassa, sbianca. Il bicarbonato di sodio è un disinfettante antibatterico, allo stesso modo sbiancante e conservante. Averlo in casa è sempre un vantaggio e non è tossico, questo è certo, al pari dell’aceto.