Il tuo bambino ha bisogno di gattonare? Per lui ecco tutti i tappeti da scegliere

Quando i bambini iniziano a gattonare è ora preparargli un’area dove potersi muovere comodo. Basta scegliere i giusti tappeti gioco.

Attorno ai 9-10 mesi di età i bimbi si dedicano all’esplorazione di ogni angolo della casa muovendosi su mani e ginocchia. Quando arriva il momento di gattonare è importante spostare gli oggetti pericolosi e predisporre un’area sicura dove il piccolo potrà muoversi senza problemi. Visto che si muove trascinando le ginocchia servirà una base morbida e l’ideale per creare lo spazio per il bambino è un tappeto gioco. In cameretta o nel salotto, l’importante è che sia ampio e confortevole.

Per essere adatti questi accessori non devono avere troppo spessore, di solito circa un cm o un cm e mezzo. Molti modelli sono realizzati in materiale sintetico ma per evitare reazioni cutanee dalle pelli sensibili è meglio preferire la fibra naturale. I tappeti gioco in cotone biologico sono perfetti, anche se hanno un prezzo leggermente superiore.

Il modello da scegliere deve anche essere facile da lavare dato che il piccolo lo toccherà tutto il tempo con le manine e con la faccia per appoggiarsi. Se è facile da piegare o presenta una chiusura in velcro ancora meglio dato che sarà pratico e comodo da portare anche in vacanza o a casa di nonni e amici.

Gattonare: ecco come scegliere il tappeto perfetto

Per scegliere un tappeto colorato e simpatico decorato con scritte e disegni c’è il marchio Alea Baby che produce modelli sotto i 40 euro. Il materiale in cui è realizzato è isolante in modo da evitare che il bambino prenda freddo a contatto con il pavimento in inverno ed è impermeabile. Le illustrazioni stampate su entrambi i lati possono formare un percorso per macchine e pupazzetti rendendolo ottimo anche per inventarsi giochi sul momento.

Puntano invece sulle forme originali i tappeti gioco della Cam Cam Copenhagen che ne produce anche a forma di farfalla. Sono prodotti in cotone biologico che costano attorno ai 60-70 euro e prodotti con riguardo per la sostenibilità e l’ambiente. Perfetto per prevenire le cadute c’è il modello in schiuma della Navaris, anche questo decorato su entrambi i lati e comodo da piegare e trasportare. Presenta già le pieghe da seguire e si richiude come una custodia e pesa meno di un chilo. Il contro è il materiale sintetico ma è perfetto anche per l’uso all’aperto per la pellicola impermeabile e antisporco.