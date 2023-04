Occhi stanchi e infossati, non serve la chirurgia! Ecco il trucco che sta spopolando sul web | Nasconde tutto in 5 secondi

Hai gli occhi sempre stanchi e affaticati e non sai come truccarti nel modo giusto? Con questo piccolo segreto avrai uno sguardo fresco e sensuale.

La vita frenetica che conduciamo, tra lavoro stressante e mille cose a cui pensare, lascia inevitabilmente i segni anche sul nostro viso. Quando ci sentiamo stanche e spossate, i nostri occhi e il nostro sguardo ne risentono, riflettendo la fatica che proviamo fisicamente, le poche ore di sonno, le preoccupazioni che ci affollano la testa. Per ovviare al problema, molte donne ricorrono a costosi ed invasivi ritocchi estetici e operazioni chirurgiche; ma la verità è che bastano pochi accorgimenti per tornare ad avere un viso luminoso e sentirci belle di nuovo.

Non serve sottoporsi a strani trattamenti di bellezza, alcuni piccoli segreti ci vengono in aiuto e ci donano di nuovo uno sguardo sensuale, profondo ma allo stesso tempo luminoso e fresco. Tutto lo stress della vita quotidiana non lo riverseremo più sul viso, in attesa delle vacanze estive per ricaricare le batterie. Ecco tutto quello che dovete fare.

Trucchi e segreti per uno sguardo sensuale, luminoso e fresco: addi occhi stanchi

Il primo consiglio è quello di fare una corretta skincare tutte le mattine e prima di addormentarvi la sera. Scegliete le creme giuste per la vostra pelle, dandole la giusta idratazione e nutrendola a fondo: questo servirà a renderle più giovane e fermare l’invecchiamento. Contro la formazione di rughe prematuramente, inoltre, è bene non fumare e avere un’alimentazione corretta ed equilibrata, ricca di fibre e vitamine e povere di grassi saturi e zuccheri raffinati.

Scegliete il giusto fondotinta, cremoso, evitando le ciprie che esaltano la pelle secca e le rughe. Stendetelo in maniera uniforme e non dimenticate il collo, che dovrà essere dello stesso colore del viso. Per alzare gli zigomi, scegliete un illuminante e mettetene una punta sotto gli occhi, dove sporge l’osso del viso. Lo stesso prodotto lo potete mettere all’interno dell’occhio, vicino al condotto lacrimale: questo donerà lucentezza allo sguardo.

Per avere un effetto lifting al viso, non dimenticate di puntare anche sulle sopracciglia. Non esagerate con il riempirle, se le avete già folte, o appesantiranno lo sguardo, evidenziando le occhiaie. Il mascara dovrà essere leggero ma sempre presente, per aprire la palpebra e donarvi un look da bambola sexy. Ultimo consiglio, ma forse il più importante: dormite le giuste ore di sonno di cui avete bisogno, ne gioverà non solo la vostra salute mentale, ma anche l’aspetto fisico.