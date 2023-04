Braccia molli e flaccide? Ecco i migliori esercizi per rassodarle

Come dire addio a braccia flaccide: ecco gli esercizi migliori per rassodarle velocemente e senza fatica. Scopriamoli insieme.

Manca sempre meno all’inizio dell’estate questo vuol dire che anche la temutissima prova costume è ormai dietro l’angolo. Per fortuna c’è ancora tempo per rassodare i muscoli, ma è meglio sbrigarsi. Vediamo quali sono gli esercizi migliori per dire addio per sempre alle braccia molli e flaccide.

Quante volte vi sarà capitato di dover rinunciare alla vostra canottiera preferita per colpa del grasso sulle braccia. Spesso in alcuni casi l’insicurezza è talmente forte da farci indossare per forza un maglioncino sopra per nasconderle. Sappiamo che in alcuni casi possono creare un forte disagio ma in ogni modo non dobbiamo rinunciare a qualcosa solo per il nostro aspetto.

Possiamo iniziare a migliorarci seguendo una dieta bilanciata e praticando uno sport. Eppure in alcuni casi il grasso sulle braccia non va via. Per fortuna esistono alcuni esercizi che vi aiuteranno a risolvere il problema in men che non si dica. Siete curiosi di scoprirli tutti? Vediamo quali sono e come funzionano. Vedrete sono eccezionali!

Grasso sulle braccia: ecco gli esercizi per eliminarlo

Per iniziare a smaltire il grasso sulle braccia è necessario iniziare a seguire un’alimentazione bilanciata. Potrete anche fare tutti gli esercizi più faticosi al mondo ma se poi mangiate male sarà come non aver fatto nessuno sforzo. Quindi integrate nella dieta tutti gli alimenti necessari e ricordatevi di bere almeno due litri di acqua al giorno.

Per quanto riguarda l’attività fisica potete concedervi una passeggiata da 30 minuti al parco. Invece se volete eliminare il grasso presente sulle braccia è necessario intervenire con degli esercizi specifici. Di questi ne esistono un’infinita eppure in pochi conoscono quelli che veramente ti fanno ottenere dei risultati.

Oggi abbiamo pensato di svelarvi i tre esercizi per braccia più efficaci di tutti, ricordate con solo in questo modo potrete dire addio per sempre al flaccido sui bicipiti. Ma andiamo con ordine:

Braccia di cactus: Dovete partire da una posizione eretta e con i piedi alla larghezza dei fianchi. Portate i gomiti insieme e in alto e formate con le braccia un angolo di 90 gradi. Ora aprire i gomiti il più possibile e poi riuniteli ripetutamente.

Dovete partire da una posizione eretta e con i piedi alla larghezza dei fianchi. Portate i gomiti insieme e in alto e formate con le braccia un angolo di 90 gradi. Ora aprire i gomiti il più possibile e poi riuniteli ripetutamente. Rematore piegato alternato : Iniziate con i piedi ben distanti tenendo un manubrio in ciascuna mano. Poi piegate la schiena e portate i manubri sui fianchi, mantenendo la testa in linea con il coccige. Tira indietro il gomito destro fino alle costole, poi ripeti con il sinistro.

: Iniziate con i piedi ben distanti tenendo un manubrio in ciascuna mano. Poi piegate la schiena e portate i manubri sui fianchi, mantenendo la testa in linea con il coccige. Tira indietro il gomito destro fino alle costole, poi ripeti con il sinistro. Curl bicipiti: Stai in posizione eretta con i piedi divaricati alla larghezza dei fianchi. Con le mani tieni un paio di manubri ai lati. I palmi sono rivolti in avanti e la schiena e il petto sono dritti. Non muovere la parte superiore delle braccia ma solo i gomiti e porta i pesi verso le spalle.

Ora non vi resta che provare per credere. Vedrete che nel giro di qualche mese avrete finalmente delle braccia senza grasso.